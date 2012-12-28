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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: дорожные камеры умнеют, когда зароют ямы энергетиков и рецепты новогодних салатов

Сегодня, 17 декабря, стало известно о том, что дорожные комплексы видеофиксации получили дополнительные функции, мэрия решила помочь энергетикам, которые не успевают закапывать свои раскопки, и GOROD48 спросил у липчан рецепты их фирменных новогодних салатов.

Дорожные камеры стали еще умнее. Две трети передвижных комплексов фотовидеофиксации, стоящих на трассах, теперь регистрируют не только превышение скорости, но  еще и  непристегнутые ремни, выключенные фары, выезд на встречную или выделенную полосы. Ожидатеся, что первые протоколы появятся уже к концу этого года. Так себе подарочек на Новый год кто-то может получить!

Тема нашла живой отклик среди водителей-читателей GOROD48.

«А недовольных ростом цен камеры не фиксируют? Протоколов было бы больше», — спросил Болтун.

«Надо еще фиксировать, жену или любовницу везет», — предложил Житель.

«Это никак не связано с безопасностью дорожного движения. Просто деньги с водителей», — считает Эксперт.

«Хорошо. А то задолбали «водятлы» ближний свет экономить, из-за этого сложно, особенно по непогоде, по трассам ездить», — обрадовалось Эхо.

«Нужно штрафовать за то, что выбрасывают мусор из автомобиля, окурки и другое», — предложение от Живота.

«Как жаль, что эти камеры, которые стали якобы умнее, не фиксируют состояние дорог и уровень алчности чиновников!» — сожалеет Житель Липецка.

«Может, это правильно, не знаю, но неплохо бы было установить штрафы для чиновников: за неочищенный снег, отсутствие дорог и инфраструктуры, опиловки и окоски и т. д.», — добавил Гость.

И новости о тех, кто нарушает. За сутки в ДТП пострадали пять человек. Накануне вечером на 402-м километре дороги грузовик «МАН» вбил стоящий мини-грузовик «Хендай» в фуру «Вольво». После чего водителя мини-грузовика отвезли в больницу.

А сегодня ночью во дворе дома № 11 по улице 50 лет НЛМК пьяный водитель «Лады Калины», двигаясь задним ходом, сбил 37-летнюю соседку и уехал с места ДТП.
Женщина попала в больницу, водителя задержали автоинспекторы и составили на него административный протокол.

Мэрия стала действовать не только кнутом, но и пряником. Чиновники, видимо, поняли, что ругать энергетиков за то, что те в срок уже не в состоянии зарыть и благоустроить все свои раскопки. На сегодня в Липецке у горводоканала их порядка 70-ти. Накануне было принято решение о том, чтобы на возмездной основе помочь горводоканалу силами МБУ «Управление благоустройства Липецка»,  как до этого помогали «Квадре» в благоустройстве раскопок зимним литым асфальтом.

Еще одна проблема — вовремя не устраненные утчеки. РВК жалуется на нехватку 50% слесарей. В чем причина, не так уж и сложно догадаться. Им предлагают зарплату — 30-35 тысяч рублей.

Сегодня, кстати, липчане пожаловались на очередную утечку — рукотворная река уже много дней течет по улицам Урожайная и Союзная.

Не все гладко у «РВК-Липецк» и с концессиями. Концессионер заменил только 60% водопроводных сетей и 65% канализационных.

Концессия по реконструкции городских очистных сооружений в 2026 году должна завершить все работы по обновлению основных фондов бывшего МУП «ЛиСА» и построить участок по переработке дурно пахнущего илового остатка. Эта концессия выполнена только на половину, при том, что деньги за работы концедент ежегодно получает в полном объеме.

Сначала «РВК» подвел подрядчик — проблему решили, наняв другого, который теперь пытается наверстать упущенное. А замену импортному оборудованию, которое должны были поставить в Липецк, пока не нашли. Стоит добавить, что на днях GOROD48 писал про забуксовавшую трамвайную концессию.

В преддверии Нового года GOROD48 поинтересовался у липчан рецептами фирменных салатов.



На праздничный стол большинство все-таки поставит «Оливье», правда, некоторые добавляют в него свои ингредиенты. Следом, по популярности идет «Селедка под шубой». А дальше фантазия безгранична. Стоит отметить, что липчнае любят добавлять в салаты сладкие продукты.

Завтра в Липецке резко похолодает, так что одевайтесь теплее. По прогнозам синоптиков, днем в городе ожидается от -4 до -6 градусов, а  ближе к вечеру столбики термоментров могут опуститься до 11 градусов мороза. В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием североатлантического циклона и его атмосферных фронтов — временами пройдут небольшие осадки.
вечЁрка
видеокамеры
ямы
салаты
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Комментарии (1)

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24 минуты назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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