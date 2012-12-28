Липецкая вечЁрка: дорожные камеры умнеют, когда зароют ямы энергетиков и рецепты новогодних салатов

Сегодня, 17 декабря, стало известно о том, что дорожные комплексы видеофиксации получили дополнительные функции, мэрия решила помочь энергетикам, которые не успевают закапывать свои раскопки, и GOROD48 спросил у липчан рецепты их фирменных новогодних салатов.