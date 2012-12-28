В Липецкой области становится жарче

Завтра воздух прогреется до +27 градусов.



В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 мая в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +7 до +12 градусов, днем — от +22 до +27.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от +8 до +10, днем — от +24 до +26 градусов.День 23 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 1 градус мороза.