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Общество
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13 минут назад
Еще одна рукотворная река появилась в Липецке
Она протекает сразу по двум улицам.
Заканчивается река на улице Союзной, 54 небольшим озером.
Сотрудники «РВК-Липецк» обследовали утечку, устранить ее компания собирается до конца недели. Информацию о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза «РВК» сообщит дополнительно.
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