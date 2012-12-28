Еще одна рукотворная река появилась в Липецке

Она протекает сразу по двум улицам.

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Исток реки находится на улице Урожайной, 54/2, где из-под земли бьет родник. Вода течет, по оценкам местных жителей, около двух недель.Заканчивается река на улице Союзной, 54 небольшим озером.Сотрудники «РВК-Липецк» обследовали утечку, устранить ее компания собирается до конца недели. Информацию о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза «РВК» сообщит дополнительно.