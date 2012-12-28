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Общество
В Липецкую область возвращается тепло
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На семи улицах Липецка отключат холодную воду
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Сельский детектив – подозреваемый в краже поделился похищенным со своей мамой
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Общество
1906
сегодня, 11:13
44

В областном Совете обсудили трамвайную концессию: новая ветка на Катукова под угрозой

Обновление трамвайной сети Липецка выбилось из графика. Правительство области пытается найти решение.

12 декабря комитет по экономике областного Совета собрался для осуждения проекта бюджета региона – 2025. Однако главной темой заседания стала трамвайная концессия.  

Отчитываясь о сделанном, начальник областного управления дорог и транспорта Иван Мычелкин  не стал скрывать, что дела идут совсем не так, как предполагалось при заключении концессии. 

Предполагалось, что в 2024 году концессионер, ООО «Мовиста Регионы Липецк», демонтирует 31 километр трамвайных путей, а убрал только 19,3 километра. К реконструкции трамвайного депо концессионер даже не приступали, так как не закончена экспертиза проектно-сметной документации. Из-за того, что концессионер выбился из сроков, ВЭБ РФ в октябре приостановил финансирование проекта. При этом, лимит финансирования концессии выбран практически полностью, хотя работ осталось еще немало. Самые крупные из них: строительство новой трамвайной ветки по улицам Катукова и Стаханова протяженностью 5,2 километра, реконструкция депо и пути на Октябрьском мосту, который еще непонятно на какие деньги ремонтировать. 

Иван Мычелкин заявил, что придется пересматривать концессию в сторону уменьшения ее физических объемов. Пожертвовать могут реконструкцией депо, а протяженность новой ветки или сократят, или совсем от нее ткажутся. Могут исключить из концессии и участок на Октябрьском мосту — в проект реконструкции моста эти работы и так вошли, нет смысла их дублировать. 

Начальник управления дорог и транспорта добавил, что в других регионах с трамвайной концессией подобные проблемы, но депутатов этот факт не успокоил.

— Даже не знаю, каким словом резюмировать то, что мы услышали: печально, грустно, — сказала председатель комитета по экономике Ольга Митрохина.

Кто виноват депутаты так и не выяснили. Из ответа Ивана Мычелкина можно было сделать вывод, что так сложились обстоятельства. Когда заключалось концессионное соглашение, ожидалось, что инфляция составит 4% в год, к тому же работы обсчитывались по нормативам, а когда проектно-сметная документация была готова, стоимость проекта выросла.  

 — Никто не говорит, что ситуация кому-то нравится, — согласился Иван Мычелкин.

Перспективы, которые описал Иван Мычелкин, следующие. ВЭБ РФ возобновит финансирование концессионера после подписания допсоглашений с Минтрансом и правительством Липецкой области. Работы продолжатся, но в урезанном варианте. Реконструкция трамвайной сети в этом случае завершится в конце 2025 года.
трамвайная концессия
областной Совет
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Комментарии (44)

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Как гость
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Сначала новые
Буквоед
1 минуту назад
Сама идея исчерпала себя еще в 12 стульях Ильфа и Петрова.
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Даа
2 минуты назад
Говорили же сразу, что это деньги на ветер, но никто не слушал жителей. Лучше бы Октябрьский мост ремонтировали на эти деньги.
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Гость
42 минуты назад
Звоните на прямую линию. Все сразу сделают.
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ау
47 минут назад
Почему не выступил министр финансов?
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Русский язык
33 минуты назад
Если на русском языке то министр(слуга,помощник) финансов - это казначей!
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Думаю
51 минуту назад
Гулевский не годится.Он ешо поликлинику ВОП в Ссёлках не сдал.Ни забора,сквера,для отдыха больных ,лечащихся на дневном стационаре.И врача найдите,квартира скор плесенью покроется.
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Яя
53 минуты назад
Наведите порядок на отрезке 9микрорайон - центральный рынок , 10 электробус ходит через пятое на десятое не соблюдая график движения( проверено) люди стоят на остановке кольца трубного по 40 минут а то и больше, 332маршрутки тоже не дождешься. Был трамвай проблем не было. Лучше не затевали бы обновления. Ездили б на стареньких.
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Миша Г
56 минут назад
Да что вы пристали с этими трамваями!
Ответить
Не может такого быть!
57 минут назад
Никогда такого не было. И вот опять!
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Гость
сегодня, 13:29
Как задолбали иностранными словами: концессия (разрешение», «уступка). На русском языке пора уже разговаривать! Сидят гриву повесили!
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Пверьянов
21 минуту назад
Запретить все слова заканчивающиеся на ИЗМ
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q
сегодня, 13:28
Нужно сделать любой ценой.
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