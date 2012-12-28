За ограбление на 326 рублей — полтора года колонии строгого режима

Но 35-летний осужденный – рецидивист.

Усманский районный суд приговорил 35-летнего мужчину к полутора годам колонии строгого режима за ограбление магазина на 326 рублей (по части первой статьи 161 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 25 июня 2024 года в сетевом магазине мужчина спрятал в спортивный рюкзак продукты и попытался выйти без оплаты товаров, но это заметил работник супермаркета, который потребовал всё вернуть. Но грабитель скрылся вместе с продуктами на 326 рублей.В суде мужчина признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Но отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений: ранее мужчина был судим за неуплату алиментов и кражу.