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56 минут назад
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За ограбление на 326 рублей — полтора года колонии строгого режима

Но 35-летний осужденный – рецидивист.

Усманский районный суд приговорил 35-летнего мужчину к полутора годам колонии строгого режима за ограбление магазина на 326 рублей (по части первой статьи 161 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 25 июня 2024 года в сетевом магазине мужчина спрятал в спортивный рюкзак продукты и попытался выйти без оплаты товаров, но это заметил работник супермаркета, который потребовал всё вернуть. Но грабитель скрылся вместе с продуктами на 326 рублей.

В суде мужчина признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Но отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений: ранее мужчина был судим за неуплату алиментов и кражу.
грабёж
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Комментарии (4)

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Сначала новые
омсквич
13 минут назад
А украл бы 11 лярдов - стал бы министром
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Житель
20 минут назад
Чем меньше преступление,тем строже наказание
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Бабаха
49 минут назад
Долго там над ним будут ржать сокамерники)))
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Лена
50 минут назад
самое отвратительное, был осужден за неуплату алиментов.
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