Происшествия
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56 минут назад
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За ограбление на 326 рублей — полтора года колонии строгого режима
Но 35-летний осужденный – рецидивист.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 25 июня 2024 года в сетевом магазине мужчина спрятал в спортивный рюкзак продукты и попытался выйти без оплаты товаров, но это заметил работник супермаркета, который потребовал всё вернуть. Но грабитель скрылся вместе с продуктами на 326 рублей.
В суде мужчина признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Но отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений: ранее мужчина был судим за неуплату алиментов и кражу.
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