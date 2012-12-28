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В Липецкой области резко понизится температура
Погода в Липецке
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Погода в Липецке
561
57 минут назад

В Липецкой области резко понизится температура

Завтра похолодает до -11, но уже в пятницу тепло вернется. 

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием североатлантического циклона и его атмосферных фронтов — временами пройдут небольшие осадки. 18 декабря резко понизится температура. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 и 19 декабря — 6-10 градусов мороза, что на 1-4 градуса ниже нормы, 20 декабря — 2 градуса мороза, что на 4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 декабря в Липецкой области облачно, небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура воздуха ночью  и днем составит от -2 до -7 градусов, днем во второй половине — она понизится до -11 градусов. 

В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью —от -5 до -7 градусов, днем – от -4 до -6 градусов, во второй половине дня понижение до -11 градусов.

День 18 декабря стал самым теплым в Липецке в 2022 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 28 градусов мороза.

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