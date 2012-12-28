У отравившейся семьи выявлены ротавирус и норовирус: пища из сети «Неместные» ни при чем
Сегодня в Липецке: добровский олень, наш ответ шоу «Голос» и как уговорить работодателя на годовую премию
На помощь «РВК-Липецк» мэрия направит своих дорожников: компания не восстановила места 70-ти своих раскопок
У отравившейся семьи выявлены ротавирус и норовирус: пища из сети «Неместные» ни при чем
Погода в Липецке
561
57 минут назад
В Липецкой области резко понизится температура
Завтра похолодает до -11, но уже в пятницу тепло вернется.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 и 19 декабря — 6-10 градусов мороза, что на 1-4 градуса ниже нормы, 20 декабря — 2 градуса мороза, что на 4 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 декабря в Липецкой области облачно, небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура воздуха ночью и днем составит от -2 до -7 градусов, днем во второй половине — она понизится до -11 градусов.
В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью —от -5 до -7 градусов, днем – от -4 до -6 градусов, во второй половине дня понижение до -11 градусов.
День 18 декабря стал самым теплым в Липецке в 2022 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 28 градусов мороза.
0
1
1
3
0
Комментарии