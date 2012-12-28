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Говорит Липецк
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сегодня, 12:26
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Ваш фирменный рецепт новогоднего салата?
Через две недели — Новый год, и мы попросили липчан поделится рецептами праздничных салатов.
А еще липчане предпочитают салаты: «Африка», «Импровизация», «Нежный».
Мы обратили внимание на то, что горожане любят салаты с чем-нибудь сладким, например, ананасами или гранатами, последние еще можно использовать для украшения блюда. Укроп годится для имитации еловой лапы, а зерна граната — игрушек.
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