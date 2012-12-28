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Говорит Липецк
677
сегодня, 12:26
5

Ваш фирменный рецепт новогоднего салата?

Через две недели — Новый год, и мы попросили липчан поделится рецептами праздничных салатов.

Оказывается, салат «Оливье» по-прежнему одно из главных блюд новогоднего стола, его подпирает другой традиционный салат — «Селедка под шубой».

А еще липчане предпочитают салаты: «Африка», «Импровизация», «Нежный».

Мы обратили внимание на то, что горожане любят салаты с чем-нибудь сладким, например, ананасами или гранатами, последние еще можно использовать для украшения блюда. Укроп годится для имитации еловой лапы, а зерна граната — игрушек.
Говорит Липецк
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Мер
сегодня, 12:43
Зомбоящик,посмотрел и наелся.
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Старый фанат
34 минуты назад
Прочитал Правду и насытился
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Коммунист
сегодня, 12:42
Салат Савецкий. Укроп, подорожник, лебеда
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Злючка
сегодня, 12:31
Какой салат? Денег нет!!!
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zzloyzz
сегодня, 12:40
Выдавливаешь майонез волнистой полоской, кладёшь горошину чёрного перца в начало полоски. Праздничный новогодний салат "змейка" готов.
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