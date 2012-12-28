Ваш фирменный рецепт новогоднего салата?

Через две недели — Новый год, и мы попросили липчан поделится рецептами праздничных салатов.

Оказывается, салат «Оливье» по-прежнему одно из главных блюд новогоднего стола, его подпирает другой традиционный салат — «Селедка под шубой».А еще липчане предпочитают салаты: «Африка», «Импровизация», «Нежный».Мы обратили внимание на то, что горожане любят салаты с чем-нибудь сладким, например, ананасами или гранатами, последние еще можно использовать для украшения блюда. Укроп годится для имитации еловой лапы, а зерна граната — игрушек.