Происшествия
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сегодня, 17:05
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Тяжело травмированный пассажир простил врезавшегося в столб водителя
В этом ДТП пострадали водитель и три его пассажира: 17-летняя девушка, 17-летний и 18-летний юноши. Один получил тяжёлые травмы.
Это ДТП произошло вечером 6 декабря 2024 года на улице Ленина в Усмани. На тот момент 18-летний водитель «Рено-Логан» съехал с дороги и автомобиль врезался в столб линии электропередач. В ДТП пострадали водитель и три его пассажира: 17-летняя девушка, 17-летний и 18-летний юноши. Все трое доставлялись в больницу. Здоровью одного из пассажиров был причинён тяжкий вред.
«Водитель автомобиля не учел дорожные и метеорологические условия в виде гололедицы, а также требования запрещающего дорожного знака «Ограничение максимальной скорости 40 км/час». Потеряв контроль над транспортным средством, он совершил наезд на фонарный столб. В результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью пассажира. Но в ходе рассмотрения дела в суде стороны изъявили желание пройти процедуру медиации. Потерпевший обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела, поскольку они примирились с подсудимым, который полностью возместил причинённый вред», — сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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