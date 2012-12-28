Водитель сбил соседку по дому, двигаясь задним ходом

и уехал с места наезда.

Сегодня ночью во дворе дома №11 по улице 50 лет НЛМК водитель «Лады Калины», двигаясь задним ходом, сбил соседку и уехал с места ДТП.37-летнюю женщину скорая помощь доставила в дежурную по Липецку больницу, а 30-летнего водителя задержали автоинспекторы.Инцидент расследует отдел полиции №3 УМВД РФ по Липецку. Возможно, водитель в момент совершения ДТП был пьян. По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, на водителя уже составили протокол об административном правонарушении по части первой ст. 12.27 КоАП РФ за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.