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13-летний мальчик перевел мошенникам 220 000 рублей со счёта матери

Дети всё чаще становятся жертвами мошенников.

21 мая в полицию обратилась 43-летняя ельчанка с заявлением о мошенничестве.

Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, первый из мошенников позвонил её 13-летнему сыну через мессенджер, и представился сотрудником гимназии подростка. Он рассказал, что у мальчика проблемы с доступом к электронному дневнику. Чтобы его восстановить, нужно назвать код, который будет отправлен ему на телефон. Гимназист так и сделал.

Спустя час школьнику позвонил «сотрудник портала «Госуслуги» и объяснил, что личный кабинет мальчика взломали, и сейчас ему перезвонит «сотрудник Следственного комитета».

В свою очередь «следователь» сообщил подростку, что его матери грозит уголовная ответственность, так как она подозревается в пособничестве при совершении особо тяжкого преступления.

Чтобы избежать проблем, мошенники убедили мальчика взять телефон матери, зайти в мобильное приложение банка и перевести ее деньги на неизвестный счет.

В течение недели у подростка не получалось взять телефон, поэтому «следователь» порекомендовал сделать это ночью. И в конце концов подросток выполнил указания.

Мальчик перевел мошенникам 220 000 рублей. Обнаружив это, его мать обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Дети всё чаще становятся жертвами мошенников. Доверчивые подростки предоставляют доступ к банковским счетам родителей, переводят наличные на счета злоумышленников и даже отдают деньги курьерам. Накануне все официальные областные каналы сообщили: в мае 16-летний подросток, пообщавшись с мошенниками, перевел им все накопления семьи — два миллиона рублей.




мошенничество
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Лиза
16 минут назад
Родители сами виноваты.
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Мама
19 минут назад
Наверно гордится таким сыночкой
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Вообще то
19 минут назад
Банковские приложения защищены двойной аудентификацией. Какая-то сказка!!!
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й
24 минуты назад
Банковское рабство.
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Липецкие басни
24 минуты назад
Умный мальчик, разбирается в современных гаджетах! Так держать! Повторения мать учения! Бог троицу любит!
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Разбойница
31 минуту назад
Детей надо баловать!Тогда из них вырастают настоящие разбойники!
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Буквоед
33 минуты назад
Хорошего мнения малец о матери!!Неужели не выпорола?
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Вовчик.
34 минуты назад
Почему родители доверяют доступ к своим счетами и вообще. Оставить телефон только для связи.
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Козодоев
40 минут назад
Ха-ха... Хороший мальчик!
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Либерман
30 минут назад
Ну вообще, это не смешно, как минимум
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поколение Тик-Ток
52 минуты назад
"Ему с три короба наврёшь и делай с ним, что хошь!"
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