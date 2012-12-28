13-летний мальчик перевел мошенникам 220 000 рублей со счёта матери

Дети всё чаще становятся жертвами мошенников.

21 мая в полицию обратилась 43-летняя ельчанка с заявлением о мошенничестве.Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, первый из мошенников позвонил её 13-летнему сыну через мессенджер, и представился сотрудником гимназии подростка. Он рассказал, что у мальчика проблемы с доступом к электронному дневнику. Чтобы его восстановить, нужно назвать код, который будет отправлен ему на телефон. Гимназист так и сделал.Спустя час школьнику позвонил «сотрудник портала «Госуслуги» и объяснил, что личный кабинет мальчика взломали, и сейчас ему перезвонит «сотрудник Следственного комитета».В свою очередь «следователь» сообщил подростку, что его матери грозит уголовная ответственность, так как она подозревается в пособничестве при совершении особо тяжкого преступления.Чтобы избежать проблем, мошенники убедили мальчика взять телефон матери, зайти в мобильное приложение банка и перевести ее деньги на неизвестный счет.В течение недели у подростка не получалось взять телефон, поэтому «следователь» порекомендовал сделать это ночью. И в конце концов подросток выполнил указания.Мальчик перевел мошенникам 220 000 рублей. Обнаружив это, его мать обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».Дети всё чаще становятся жертвами мошенников. Доверчивые подростки предоставляют доступ к банковским счетам родителей, переводят наличные на счета злоумышленников и даже отдают деньги курьерам. Накануне все официальные областные каналы сообщили: в мае 16-летний подросток, пообщавшись с мошенниками, перевел им все накопления семьи — два миллиона рублей.