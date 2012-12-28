Грязинскую школьницу мошенники пытались «развести» от имени директора гимназии

Но не на ту напали! Девочка 10 минут общалась со злоумышленником и код из SMS диктовать не стала. А сам этот разговор — подробная инструкция, как обрабатывают мошенники детей.