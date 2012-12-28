Происшествия
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сегодня, 16:47
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Грязинскую школьницу мошенники пытались «развести» от имени директора гимназии
Но не на ту напали! Девочка 10 минут общалась со злоумышленником и код из SMS диктовать не стала. А сам этот разговор — подробная инструкция, как обрабатывают мошенники детей.
Запись этого разговора — наглядная иллюстрация того, как обрабатывают мошенники детей и какими приёмами они пользуются.
Разговор с мошенником начинается с обвинений в адрес ученицы: «Почему за две недели не подошла по поводу электронного журнала? Сложно подойти? Алексей Михайлович (так действительно зовут директора школы, в которой учится девочка) всех преподавателей уведомил и все должны были передать эту информацию!».
Потом собеседник сообщает ученице, что отчёт директору нужно сдать сегодня. Срочно. Буквально сейчас. Интересуется, пропускала ли девочка уроки и приносила ли справки (пытается вселить доверие, что это, действительно, звонят из школы), и снова и снова требует срочно подтвердить телефонный номер для электронного журнала через SMS.
Но девочка непреклонна! Она говорит: «Алексея Михайловича — знаю, а вас — нет». Ученица сообщает, что если срочно что-то нужно — она готова хоть через пять минут подойти в гимназию и всё уточнить.
Во время разговора на телефон девочки приходит код для входа в сервисы одного из мобильных операторов: после его получения мошенникам достаточно было бы ввести номер мобильного телефона (а он у них был) и код, и они был получили доступ в том числе к банковскому обслуживанию.
Но девочка сообщила, что у школы нет никакого договора с мобильным оператором, да и вообще её собеседник говорит так неграмотно, что совсем не похож на работника гимназии. К тому же электронный журнал ей уже не нужен — через два дня она выпускается!
Как рассказал GOROD48 директор школы Алексей Ананских, это первый случай, когда мошенники ссылаются на его имя и поручения и пытаются обмануть учеников. К счастью, пока дети не попадались на удочку злоумышленников. И в школе очень надеются, что этого и дальше не произойдёт.
О схемах и приёмах мошенников в школе регулярно говорят с учениками. Эту тему стараются поднимать каждый понедельник. Последний раз об этом рассказывали буквально на днях — 19 мая. И, видимо, 17-летняя ученица хорошо усвоила урок!
Но к сожалению, так бывает не всегда. Вчера стало известно, что липецкая одиннадцатиклассница о тдала курьеру мошенников больше трёх миллионов рублей, полученных отцом-участником СВО за ранение.
20 мая 17-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» 60 000 рублей. В Ельце 13-летний мальчик после недели общения с мошенниками отправил им со чета матери 220 000 рублей на неизвестный счет. В мае ещё один подросток, пообщавшись с мошенниками, перевел им все накопления семьи — два миллиона рублей!
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