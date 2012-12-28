Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Как будто убивал женщину…»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, жизнь без интернета и упавший в костер
Общество
Три БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
Пятеро подрались возле прокуратуры области и повалили фонарь
Происшествия
Первый набор липецкого медвуза будет учиться бесплатно
Общество
Гонщика по тротуарам Копцевых Хуторов задержали в центре Липецка
Происшествия
39-летний липчанин попал в реанимацию с серьёзной элетротравмой
Происшествия
Строительство новой ветки Октябрьского моста перестало быть приоритетом мэрии
Общество
У угонщика автомобиля нашли ещё и наркотики
Происшествия
13-летний мальчик перевел мошенникам 220 000 рублей со счёта матери
Происшествия
Читать все
11-летний мальчик врезался в дерево на электроскутере
Происшествия
Заасфальтировать дорогу на улице Советской обещают 27 мая
Общество
В Липецкой области приостановился рост цен на бензин и дизтопливо
Экономика
Литовкин: «Новолипчане — одна большая семья, и мы понимаем друг друга»
Общество
За ограбление на 326 рублей — полтора года колонии строгого режима
Происшествия
Тяжело травмированный пассажир простил врезавшегося в столб водителя
Происшествия
Грязинскую школьницу мошенники пытались «развести» от имени директора гимназии
Происшествия
«Инвестор» оформил кредиты на коллег и перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей
Происшествия
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области становится жарче
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
625
сегодня, 16:47
4

Грязинскую школьницу мошенники пытались «развести» от имени директора гимназии

Но не на ту напали! Девочка 10 минут общалась со злоумышленником и код из SMS диктовать не стала. А сам этот разговор — подробная инструкция, как обрабатывают мошенники детей. 

Сегодня ученицу одной из школ Грязей пытался обмануть мошенник. Он потребовал подтверждения номера телефона для электронного журнала. Но не на ту напали! Девочка около 10 минут разговаривала со злоумышленником, но код из SMS ему диктовать не стала. Более того — всячески пыталась перепроверять сообщаемую собеседником информацию и вывести его из себя.

Запись этого разговора — наглядная иллюстрация того, как обрабатывают мошенники детей и какими приёмами они пользуются.

Разговор с мошенником начинается с обвинений в адрес ученицы: «Почему за две недели не подошла по поводу электронного журнала? Сложно подойти? Алексей Михайлович (так действительно зовут директора школы, в которой учится девочка) всех преподавателей уведомил и все должны были передать эту информацию!».

Потом собеседник сообщает ученице, что отчёт директору нужно сдать сегодня. Срочно. Буквально сейчас. Интересуется, пропускала ли девочка уроки и приносила ли справки (пытается вселить доверие, что это, действительно, звонят из школы), и снова и снова требует срочно подтвердить телефонный номер для электронного журнала через SMS.

Но девочка непреклонна! Она говорит: «Алексея Михайловича — знаю, а вас — нет». Ученица сообщает, что если срочно что-то нужно — она готова хоть через пять минут подойти в гимназию и всё уточнить.  

Во время разговора на телефон девочки приходит код для входа в сервисы одного из мобильных операторов: после его получения мошенникам достаточно было бы ввести номер мобильного телефона (а он у них был) и код, и они был получили доступ в том числе к банковскому обслуживанию.

Но девочка сообщила, что у школы нет никакого договора с мобильным оператором, да и вообще её собеседник говорит так неграмотно, что совсем не похож на работника гимназии. К тому же электронный журнал ей уже не нужен — через два дня она выпускается!

Как рассказал GOROD48 директор школы Алексей Ананских, это первый случай, когда мошенники ссылаются на его имя и поручения и пытаются обмануть учеников. К счастью, пока дети не попадались на удочку злоумышленников. И в школе очень надеются, что этого и дальше не произойдёт.

О схемах и приёмах мошенников в школе регулярно говорят с учениками. Эту тему стараются поднимать каждый понедельник. Последний раз об этом рассказывали буквально на днях — 19 мая. И, видимо, 17-летняя ученица хорошо усвоила урок!

Но к сожалению, так бывает не всегда. Вчера стало известно, что липецкая одиннадцатиклассница о тдала курьеру мошенников больше трёх миллионов рублей, полученных отцом-участником СВО за ранение.

20 мая 17-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» 60 000 рублей. В Ельце 13-летний мальчик после недели общения с мошенниками отправил им со чета матери 220 000 рублей на неизвестный счет. В мае ещё один подросток, пообщавшись с мошенниками, перевел им все накопления семьи — два миллиона рублей!

мошенничество
0
0
0
13
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
1
8 минут назад
Так у него акцент хохляцкий. О чем тут говорить.
Ответить
К
18 минут назад
сожалению ,на одного умного ,100000 простаков !
Ответить
Animal planet.
сегодня, 17:07
Какая умная девочка! Удачи тебе во всем.
Ответить
Хоть
сегодня, 16:56
Одна умная есть
Ответить
Рекомендуем
Общество
24 и 25 мая часть улиц Липецка перекроют на время полумарафона
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить