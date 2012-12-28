У угонщика автомобиля нашли ещё и наркотики

29-летний липчанин задержан за угон автомобиля «Лада Веста» и хранение наркотиков.

Ещё 12 мая в липецкий отдел полиции №8 с заявлением об угоне автомобиля «Лада Веста» обратилась 30-летняя женщина. Утром она со своим знакомым приехала на работу и оставила машину на площади Петра Великого. Вечером автомобиля на месте уже не было.«Спустя несколько часов угнанный автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на площади Плеханова. За рулем находился ранее судимый 29-летний знакомый потерпевшей. А на приборной панели автомобиля под кепкой полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это — синтетический наркотик, содержащий в своем составе метилэфедрон, массой более 0,3 грамма», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и по части первой статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он под домашним арестом.