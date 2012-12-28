В Липецкой области приостановился рост цен на бензин и дизтопливо

За неделю топливо в Липецкой области не подорожало ни на копейку.

В Липецкой области рост цен на бензин взял паузу. За прошлую неделю стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива осталась прежней. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 13 по 19 мая.Цена на бензин в целом за последнюю неделю составила 59,48 рубля. Не изменились цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 — их стоимость зафиксирована на уровне 56,19 рубля, 61,24 рубля и 86,25 рубля соответственно. Стоимость дизельного топлива также осталась прежней – 67,18 рубля за литр.