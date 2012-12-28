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В Липецкой области приостановился рост цен на бензин и дизтопливо
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42
22 минуты назад
3

В Липецкой области приостановился рост цен на бензин и дизтопливо

За неделю топливо в Липецкой области не подорожало ни на копейку. 

В Липецкой области рост цен на бензин взял паузу. За прошлую неделю стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива осталась прежней. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 13 по 19 мая.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю составила 59,48 рубля. Не изменились цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 — их стоимость зафиксирована на уровне 56,19 рубля, 61,24 рубля и 86,25 рубля соответственно. Стоимость дизельного топлива также осталась прежней – 67,18 рубля за литр. 

топливо
цены
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Дед
1 минуту назад
Ну все теперь вниз попллзут !
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Интересно
8 минут назад
А по телевизору говорят что инфляция 10 %
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ЕЕЕЕЕ
14 минут назад
Это УСПЕХ, браво. Сколько сил и средств брошено на это! УРА, товарищи! Ух, заживем!
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