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сегодня, 10:04
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В аварии на трассе «Дон» пострадал водитель, дорога была перекрыта

Всего за прошедшие сутки в ДТП на территории области пострадали пять человек.

Вечером 16 декабря платный участок трассы «Дон» в Елецком районе оказался перекрыт из-за ДТП. В 18:00 на 402-м километре дороги грузовик «МАН» вбил стоящий мини-грузовик «Хендай» в фуру «Вольво». В аварии получил травмы 37-летний водитель  «Хендая», его госпитализировали.

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Утром в селе Большой Хомутец Добровского района 59-летний водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2107» 19-летнего парня. Молодой водитель получил травмы и оказался в больнице.

В Елецком районе на дороге Елец – Талица – Красное 44-летний водитель «ВАЗ-2110», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2112» с 29-летней женщиной за рулем. Госпитализирован 37-летний пассажир «двенадцатой».

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авария
ДТП
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Комментарии (1)

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Гость
25 минут назад
Техосмотр упразднён, резина лысая, автомобиль технически не исправен и морально устарел ещё до того как его начали выпускать
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