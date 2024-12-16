В аварии на трассе «Дон» пострадал водитель, дорога была перекрыта

Всего за прошедшие сутки в ДТП на территории области пострадали пять человек.



Вечером 16 декабря платный участок трассы «Дон» в Елецком районе оказался перекрыт из-за ДТП. В 18:00 на 402-м километре дороги грузовик «МАН» вбил стоящий мини-грузовик «Хендай» в фуру «Вольво». В аварии получил травмы 37-летний водитель «Хендая», его госпитализировали.Утром в селе Большой Хомутец Добровского района 59-летний водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2107» 19-летнего парня. Молодой водитель получил травмы и оказался в больнице.В Елецком районе на дороге Елец – Талица – Красное 44-летний водитель «ВАЗ-2110», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2112» с 29-летней женщиной за рулем. Госпитализирован 37-летний пассажир «двенадцатой».