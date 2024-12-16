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Происшествия
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сегодня, 10:04
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В аварии на трассе «Дон» пострадал водитель, дорога была перекрыта
Всего за прошедшие сутки в ДТП на территории области пострадали пять человек.
Утром в селе Большой Хомутец Добровского района 59-летний водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2107» 19-летнего парня. Молодой водитель получил травмы и оказался в больнице.
В Елецком районе на дороге Елец – Талица – Красное 44-летний водитель «ВАЗ-2110», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2112» с 29-летней женщиной за рулем. Госпитализирован 37-летний пассажир «двенадцатой».
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