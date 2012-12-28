На 13 улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 23 мая станут плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат жителям 13 улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 34, 35, 35а, 36, 41, 43, 45а, 47, 49, 49а, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 60, 60а, 61а, 70а по улице Гагарина, №№ 11, 15, 17 по улице Угловой, №№ 2, 4, 6 по улице Тельмана, № 12 по улице Семашко, №№ 14, 14а, 16, 17, 19, 28а, 31, 31а по улице Желябова, № 30а по улице Зегеля, №№ 33, 33а, 35, 35а, 49, 51а, 54, 59, 72 по улице Плеханова, № 3 на площади Плеханова, №№ 12, 13, 14 по улице Пролетарской, № 20 по улице Осипенко, № 1а по улице Гастелло, №№ 1, 1б, 1г, 6, 9, 9а по улице Металлургов, жители частного сектора улицы Озерной.Подвоз воды для питья и хозяйственных нужд организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.