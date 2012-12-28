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1435
сегодня, 12:29
17

Дорожные камеры стали еще умнее

Модернизированы две трети камер передвижных комплексов фотовидеофиксации. теперь они регистрируют не только превышение скорости, но и еще три нарушения правил дорожного движения.

Дорожное агентство Липецкой области сообщило о модернизации 20 из 38 передвижных комплексов фотовидеофиксации: обновленные камеры комплексов теперь фиксируют не только превышение скорости, но и непристегнутые ремни, выключенные фары, выезд на встречную или выделенную полосы.

«Ожидается, что первые протоколы появятся в течение ближайшего месяца», — сообщили в агентстве.

На территории Липецкой области действует 141 комплекс фотовидеофиксации: 101 стационарный, 38 передвижных и два мобильных. За 2023 год на основании материалов, переданных автоматическими комплексами, выписано более миллиона постановлений о штрафах. Деньги, взысканные с нарушителей, пополнили дорожный фонд области.
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
Все вам
16 минут назад
Мало , когда уж нажретесь
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КузьмичЬ
24 минуты назад
Уже не знают как ободрать до нитки. Все мало мало мало!
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А лександр
27 минут назад
Все для народа , исключительно все во благо людей... А то всё сносят с прилавков от избытка денежной массы... Страдают от этих " мероприятий" простые, законопослушные, которые за 50км едут спешат заработать на кусок хлеба, как-то прокормить семью. А те которых, как говорят крюком не достать не страдают, они расписывают эти мероприятия и говорят "Не нарушайте" Подобным образом мы не достигнем ни какого Единения, а будем падать все ниже и ниже...
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Главное
34 минуты назад
Чтобы они бабло стригли исправно.А на безопасность чихать.
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Доброволец СВО Анатолий
36 минут назад
За порядком надо следить. Интересно, а сколько с этих камер передаётся информация ВСУ, беспилотники не просто так прилетают.
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Султан
39 минут назад
Залезли в карман и так бенз дорог,а тут на всë,это точно не потому пути идëм 100%
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Р
40 минут назад
Мало денег собирают видимо
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Доброволец СВО Анатолий
40 минут назад
За порядком надо следить. Интересно, а сколько с этих камер передаётся информация ВСУ, беспилотники не просто так прилетают.
Ответить
А почему цены
46 минут назад
растут, а зарплата нет, а прокуратура бездействует, кто это будет фиксировать?!?!?!
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Житель
41 минуту назад
ты хотя бы жалобу написал на своего работодателя?
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Живот
56 минут назад
нужно штрафовать за то, что выбрасывают мусор из автомобиля, окурки и другое.
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