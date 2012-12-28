В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь обгоревшего в пожаре молодого мужчины
Сегодня в Липецке: добровский олень, наш ответ шоу «Голос» и как уговорить работодателя на годовую премию
Общество
1435
сегодня, 12:29
17
Дорожные камеры стали еще умнее
Модернизированы две трети камер передвижных комплексов фотовидеофиксации. теперь они регистрируют не только превышение скорости, но и еще три нарушения правил дорожного движения.
«Ожидается, что первые протоколы появятся в течение ближайшего месяца», — сообщили в агентстве.
На территории Липецкой области действует 141 комплекс фотовидеофиксации: 101 стационарный, 38 передвижных и два мобильных. За 2023 год на основании материалов, переданных автоматическими комплексами, выписано более миллиона постановлений о штрафах. Деньги, взысканные с нарушителей, пополнили дорожный фонд области.
8
2
2
3
0
Комментарии (17)