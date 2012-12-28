Дорожные камеры стали еще умнее

Модернизированы две трети камер передвижных комплексов фотовидеофиксации. теперь они регистрируют не только превышение скорости, но и еще три нарушения правил дорожного движения.

Дорожное агентство Липецкой области сообщило о модернизации 20 из 38 передвижных комплексов фотовидеофиксации: обновленные камеры комплексов теперь фиксируют не только превышение скорости, но и непристегнутые ремни, выключенные фары, выезд на встречную или выделенную полосы.«Ожидается, что первые протоколы появятся в течение ближайшего месяца», — сообщили в агентстве.На территории Липецкой области действует 141 комплекс фотовидеофиксации: 101 стационарный, 38 передвижных и два мобильных. За 2023 год на основании материалов, переданных автоматическими комплексами, выписано более миллиона постановлений о штрафах. Деньги, взысканные с нарушителей, пополнили дорожный фонд области.