Липецкая вечЁрка: снос жилого дома, опухоль с футбольный мяч и новые парковочные правила

Сегодня, 18 ноября, семья из Задонска возмущена сносом дома и не желает вселяться в предоставленную им квартиру, врачи удалили липчанке опухоль размером с футбольный мяч, и депутаты облсовета намерены закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц.