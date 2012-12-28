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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: снос жилого дома, опухоль с футбольный мяч и новые парковочные правила

Сегодня, 18 ноября, семья из Задонска возмущена сносом дома и не желает вселяться в предоставленную им квартиру, врачи удалили липчанке опухоль размером с футбольный мяч, и депутаты облсовета намерены закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц.

Семья Ивановых из Задонска и местная администрация несколько лет судились из-за жилого дома. Находящийся в муниципальной собственности дом Ивановы требовали отремонтировать, но администрация, опираясь на данные экспертиз, делать это отказывалась, так как тогда дом пришлось бы практически строить заново. Ивановым  предоставили другое жилье — квартиру большей площади на той же улице, а спорный дом снесли.

Еще одна экспертиза признала, что жить в новой квартире опасно из-за однокамерных стеклопакетов и отсутствия вентиляции. Власти сделали ремонт. Однако Ивановы посчитали, что этого недостаточно, надо еще и привести в порядок все, что прогнило из-за сырости.

Кто в этой борьбе победит, пока неясно. 

«В аварийном доме жили и было хорошо, а тут квартиру бесплатно дали и все не так. Глупые или наглые, не могу понять. На суды деньги находят, а обои переклеить денег нет, что с людьми стало творится?» — удивилась Правда.

«Да, в квартире, конечно, ужасно! Тут косметическим ремонтом не отделаться, нужно делать капитальный, с заменой всех труб, иначе плесень так и будет вылезать из-за сырости», — поддержала Ивановых Лиза.

Врачи Липецкой областной больницы вырезали у 18-летней пациентки гигантскую доброкачественную опухоль, размером с футбольный мяч. Растущая киста мешала нормальной деятельности почек и других внутренних органов.



Проблемы у девушки начались год назад, но она тянула с обращением к врачам. Пошла на прием только тогда, когда боль стала невыносимой, а живот стал расти как на дрожжах.

Операцию провели заведующий гинекологическим отделением областной клинической больницы Артем Мешков и врач-гинеколог Валентина Чертовских.



«Спасибо докторам. Девушке скорейшего выздоровления», — порадовался Житель.

А в областном ожоговом центре лечат 43-летнюю ельчанку, которая получила серьёзные ожоги головы, туловища и рук, когда парилась в бане.

Врачи Липецкого областного перинатального центра выражают соболезнования родным и близким своего коллеги, специалиста центра — Руслана Князева, который умер на 41-м году жизни.



Так случилось, что эта печальная новость сегодня стала самой читаемой на GOROD48. Комментаторы присоединились к соболезнованиям.

«Говорят, что Бог забирает рано самых лучших. Горечь…», — написала Нервная мать.

«Невероятно жаль, он меня в этом году принимал в перинатальном центре, чудесный человек и врач, какая беда, соболезнования близким», — соболезнования от Гостьи.

«Удивительный доктор и человек с большой буквы! Принимал у меня роды. На самом деле голос доктора и улыбка действовали успокаивающе и настраивали сразу на ну нужный лад! Вспоминаю с добром! Спасибо Вам Доктор и царствия небесного!», — поделилась воспоминаниями Ольга.

Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц. Если кто не знал, за неоплаченную платную парковку штрафовали только владельцев частных автомобилей. Если же машина оформлена на юридическое лицо — по таким делам производство прекращали. А это почти каждое седьмое нарушение. Таких дел с августа набралось аж 1 700 штук.

Комментаторы GOROD48 воспользовались ситуацией и набросали еще несколько проблем, требующих решения.

«Нужно запретить фурам стоять вдоль дорог в районе ост Европейский-2 наставят своих фур водителям 28 автобуса не видно пассажир на остановке то и дело чуть без нас не уезжают», — попросила Ксения.

«На улице Баумана стоят длиномеры, автобус на Гагарина постоянно стоит», — пожаловался Ник.

«А из дворов жилых домов не пора ли выгнать грузовые автомобили? Постоянно на ночь паркуют», — добавили Не только платные.

«Почему парковки для инвалидов постоянно заняты непонятными людьми», — возмутился Инвалид.

Завтра в Липецке ожидается небольшой мокрый снег и дождь, их принесет циклон с Атлантики. По прогнозам синоптиков, в городе от +3 до +5 градусов.

И обратите внимание, завтра из-за ремонта сетей на нескольких улицах в центре города и в районе улицы Кривенкова выключат тепло и горячую воду. Список адресов можно посмотреть здесь.
вечЁрка
снос
здравоохранение
платные парковки
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Комментарии (4)

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Нервная мать
сегодня, 00:18
Лана, согласна полностью!
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Алексей.
вчера, 23:45
Ну, вообще, ГИБДД прокатывается по парковкам ТРЦ и гипермаркетов, чтоб выявлять тех, кто паркуется на местах для инвалидов.
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Лана
вчера, 21:52
Беспредел везде и всюду
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30 лет
вчера, 21:21
одно и то же
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