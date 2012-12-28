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сегодня, 10:27
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«Нам даже не дали вынести свои вещи»: в Задонске снесли спорный дом

Его бывшие жильцы плачут о потере, но вселяться в предоставленную им трехкомнатную квартиру не хотят.

Администрация Задонска снесла на улице Свободы, 2 дом 1962 года постройки площадью 42,5 кв. м., ранее предоставленный на правах социального найма семье Ивановых.

— Нам даже не дали вынести из него свои вещи, — говорит Виталий Иванов.

Семью Ивановых числом в три человека еще летом судебные приставы принудительно выселили по решению Задонского районного суда, признавшего дом аварийным и подлежащим сносу. Взамен мэрия Задонска предоставила Ивановым трехкомнатную квартиру на этой же улице. Однако с таким решением семья не согласилась, требуя через суд у городской администрации проведения капитального ремонта своего прежнего жилища. И вот его уже нет — дом снесен.

— Во-первых, в доме на улице Свободы, 2 не было никаких вещей Ивановых. Во-вторых, это не единственный дом, который снесен по решениям судов. В этот году мы снесли пять находящихся в муниципальной собственности аварийных зданий с предоставлением жилья их обитателям. Если говорить об Ивановых, которые судятся с администрацией Задонска несколько последних лет, то мы бы, конечно, не стали бы сносить дом, в котором они жили, если бы не были уверены в правовой безупречности таких действий. Все судебные инстанции по решению Задонского райсуда от 19 февраля 2024 года, о выселении Ивановых из этого дома с предоставлением квартиры на этой же улице, были пройдены. Новое жилье у Ивановых есть, — прокомментировал видеоролик, снятый на месте сноса дома, заместитель главы Задонска Дмитрий Русанов.

Однако Ивановы настаивают, что не выполненным оказалось самое первое решение районного суда — от 5 февраля 2020 года, обязавшее мэрию капитально отремонтировать находящийся в муниципальной собственности дом №2 на улице Свободы. Произошедшее Ивановы назвали рейдерским захватом и с тех не прекращали борьбу за дом, на который они фактически не имеют права, ведь он находится в муниципальной собственности. Семья продолжают судиться, настаивая на том, что первое решение суда — о понуждении мэрии к капремонту дома — никто не отменял, что оно остается в силе, а потому должно быть исполнено! Но исполнить его нельзя было даже теоретически. Ведь суд обязал администрацию Задонска капитально отремонтировать дом с 72-процентным износом с полной заменой фундамента. В другом судебном процессе две экспертные организации пришли к выводу, что в таком случае требуется полностью снести дом и построить его заново, а это вовсе не то, к чему призывал суд.

В 2021 году власти признали дом непригодным для проживания. В марте 2022-го Ивановым было предложено новое жилье — трехкомнатная квартира площадью 57,6 кв.м, купленная за счет бюджета на вторичном рынке, в многоквартирном доме на той же улице Свободы, 45. Однако менять место регистрации Ивановы не захотели, сочтя предложенный им вариант непригодным. Суд встал на их сторону — экспертиза показала, что из-за однокамерных стеклопакетов и отсутствия вентиляции в квартире жить опасно. Ответчик, мэрия, потратился на ремонт, на замену окон и иные работы, после чего эксперт ФГУБ «Центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области» пришел к выводу о соответствии квартиры всем нормам для проживания.


Но Ивановы недовольны предоставленной им квартирой. На ролике, который они сняли, видна плесень на стенах и отошедшие от них обои. Очевидно, что квартире требуется ремонт. И Ивановы, конечно, хотели бы, чтобы этот ремонт за свой счет сделала городская администрация.
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Комментарии (6)

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Как гость
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Гость
8 минут назад
Пусть продают и берут двушку с ремонтом, на троих им хватит. Хитрецы какие!!!! Жильё было муниципальное, могли вообще в манёвренный фонд поселить, там вообще не лучше и надолго
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Александр Н.
сегодня, 11:04
На ровном месте раздули проблему или людям нравится все эти судебные тяжбы.
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жуть-жуткая
сегодня, 10:55
Дом до состояния руин довели, теперь квартиру до такого же состояния сделают. Привыкли к халяве.
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Лиза
сегодня, 10:54
Да, в квартире, конечно, ужасно! Тут косметическим ремонтом не отделаться, нужно делать капитальный, с заменой всех труб, иначе плесень так и будет вылезать из-за сырости.
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Фауст
сегодня, 10:44
Правовая безупречность таких действий! Вот оно что!...
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Правда
сегодня, 10:37
В аварийном доме жили и было хорошо,а тут квартиру бесплатно дали и все не так.Глупые или наглые не могу понять.На суды деньги находят а обои переклеить денег нет,что с людьми стало творится?
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