Пар костей не ломит? 43-летняя ельчанка сходила в баню и попала в реанимацию

У женщины — ожоги более 30% тела.

В областной ожоговый центр госпитализировали 43-летнюю ельчанку, которая поддала пар в бане и получила серьёзные ожоги головы, туловища и рук.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина сначала обратилась за медицинской помощью в елецкую больницу, но сама отказалась от госпитализации. А зря — спустя два дня ей стало заметно хуже и ельчанка поступила в областной ожоговой центр уже в тяжёлом состоянии.Женщине диагностировали ожоги II-III степени более 30% тела и ожоговый шок. На месте ожогов уже началось воспаление.Сейчас пациентка в реанимации.