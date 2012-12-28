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Здоровье
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сегодня, 12:52
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Пар костей не ломит? 43-летняя ельчанка сходила в баню и попала в реанимацию
У женщины — ожоги более 30% тела.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина сначала обратилась за медицинской помощью в елецкую больницу, но сама отказалась от госпитализации. А зря — спустя два дня ей стало заметно хуже и ельчанка поступила в областной ожоговой центр уже в тяжёлом состоянии.
Женщине диагностировали ожоги II-III степени более 30% тела и ожоговый шок. На месте ожогов уже началось воспаление.
Сейчас пациентка в реанимации.
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