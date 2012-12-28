Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область снег с дождем

Завтра в Липецке — до +5.

19 ноября через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт североатлантического циклона, который принесет небольшие осадки — снег, мокрый снег и дождь. 20 ноября усилится гребень циклона с юга, осадки прекратятся. 21 ноября с приближением очередного циклона с Атлантики ожидается усиление южного ветра до 15-20 м/с, днем пройдут дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 и 20 ноября — 1,5-2,5 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 21 ноября — 5-6 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 ноября в Липецкой области облачно, ночью местами, днем повсеместно небольшие снег, мокрый снег и дождь. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем — от +1 до +6 градусов.В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью около нуля градусов, днем — от +3 до +5 градусов.День 19 ноября стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году — 20 градусов мороза.