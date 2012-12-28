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Погода в Липецке
1451
сегодня, 17:00
5

Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область снег с дождем

Завтра в Липецке — до +5.

19 ноября через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт североатлантического циклона, который принесет небольшие осадки — снег, мокрый снег и дождь. 20 ноября усилится гребень циклона с юга, осадки прекратятся. 21 ноября с приближением очередного циклона с Атлантики ожидается усиление южного ветра до 15-20 м/с, днем пройдут дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 и 20 ноября — 1,5-2,5 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 21 ноября — 5-6 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 ноября в Липецкой области облачно, ночью местами, днем повсеместно небольшие снег, мокрый снег и дождь. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем — от +1 до +6 градусов. 

В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью около нуля градусов, днем — от +3 до +5 градусов.

День 19 ноября стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году — 20 градусов мороза.

снег
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Костья
сегодня, 18:22
Не люблю холод.Одеваться приходится в несколько курток,на ботинки еще и валенки.Поэтому часто застреваю в дверях автобусов.Приходиться несколько кругов ездить,пока сердобольные люди меня не выпихнут на улицу.
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Костья
35 минут назад
Лена, пишущая под моим ником, научись хоть писать грамотно.
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Погода
сегодня, 17:16
Сами вы плохие!
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Кочегар
сегодня, 17:01
Я лыжи в этом году использую или гнить будут?аууууууууу ЗИМА,где морозы и снег?
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Костья
сегодня, 17:16
Скреби на них по асфальту.
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