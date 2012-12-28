Умер известный липецкий акушер-гинеколог Руслан Князев

В вашем браузере отключен JavaScript

16 ноября на 41-м году жизни умер врач Липецкого областного перинатального центра Руслан Князев.Коллеги и пациентки назвали его одним из лучших специалистов перинатального центра.«Центр — его единственное и любимое место работы, к нам он пришел молодым перспективным врачом акушером-гинекологом в 2008 году после учебы в Курском медуниверситете и ординатуры. Работал врачом родового отделения, заведующим оперблоком, дистанционным акушерским консультативным центром. С 2015 по 2021годы работал заместителем главного врача, исполнял обязанности главного внештатного специалиста УЗО по акушерству и гинекологии. В 2023 году закончил заочную аспирантуру. Владел всеми видами акушерско-гинекологической помощи даже в самых сложных ситуациях. Руслан Князев много дежурил, выезжал в другие медицинские организации для оказания экстренной помощи. Поэтому не только сотрудники перинатального центра, но и огромное количество коллег из других больниц, вспоминают его с особенной теплотой. Его очень любили пациентки — не только за профессиональные качества, но и за его такой ласковый голос и добрую улыбку. Приносим глубокие соболезнования родственникам», — написали коллеги Руслана Князева.Отпевание Руслана Князева состоится в церкви на улице Арктической 19 ноября в 11:00. Похоронят врача в Добринке.