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сегодня, 13:26
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Умер известный липецкий акушер-гинеколог Руслан Князев

16 ноября на 41-м году жизни умер врач Липецкого областного перинатального центра Руслан Князев.

Коллеги и пациентки назвали его одним из лучших специалистов перинатального центра.

«Центр — его единственное и любимое место работы, к нам он пришел молодым перспективным врачом акушером-гинекологом в 2008 году после учебы в Курском медуниверситете и ординатуры. Работал врачом родового отделения, заведующим оперблоком, дистанционным акушерским консультативным центром. С 2015 по 2021годы работал заместителем главного врача, исполнял обязанности главного внештатного специалиста УЗО по акушерству и гинекологии. В 2023 году закончил заочную аспирантуру. Владел всеми видами акушерско-гинекологической помощи даже в самых сложных ситуациях. Руслан Князев много дежурил, выезжал в другие медицинские организации для оказания экстренной помощи. Поэтому не только сотрудники перинатального центра, но и огромное количество коллег из других больниц, вспоминают его с особенной теплотой. Его очень любили пациентки — не только за профессиональные качества, но и за его такой ласковый голос и добрую улыбку. Приносим глубокие соболезнования родственникам», — написали коллеги Руслана Князева.

Отпевание Руслана Князева состоится в церкви на улице Арктической 19 ноября в 11:00. Похоронят врача в Добринке.

Видео: Telegram-канал Липецкого областного перинатального центра
врач
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Комментарии (32)

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Елена
35 минут назад
В 2016 году помог моему сыну появится на свет, врач с большой буквы!!!!!!Царствие Небесное
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Юлия
36 минут назад
Царствие небесное! И у меня принимал роды, шутил все время. Никогда не отказывал в консультации. Очень добрый и отзывчивый был человек. Сложно поверить. Такой молодой. Соболезнование родным и близким, сил....
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Вячеслав
41 минуту назад
Соболезную родителям Юлии и Николаю .Утрата невосполнимая .Царствие Небесное
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Ника
52 минуты назад
Царствие Небесное, соболезнование близким. Надо было номер тел для помощи скинуть. 3е детей осталось у врача. Многие люди помогли бы
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Олеся
57 минут назад
Очень хороший человек и профессионал своего дела. Всегда добр и улыбчив. Помню егос 2014 г. Царство Небесное
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Друг
сегодня, 19:21
Работал наизнос,трое детей осталось. Сил его жене!!! Царствие небесное,ты навсегда в наших сердцах.
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Печально
сегодня, 19:20
Как жаль когда умирают молодые, а особенно умные, порядочные, профессионалы своего дела. Царство небесное. Соболезнования близким.
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Яло
сегодня, 17:54
Царствие небесное, рай присветлый новопреставленному Руслану, прощение грехов вольных и невольных.Упокой Господь его душу в райские кущи…
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Алена
сегодня, 17:46
В 2018 году он помог появиться на свет моей доченьке. Это Врач с Большой Буквы!!!! Добрый, отзывчивый, профессионал своего дела! Искренно соболезную родным и близким!
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Александ
сегодня, 17:29
Замечательный человек!!! Профессионал очен жаль, вечная память…
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