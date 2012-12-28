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59 минут назад
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18-летней липчанке удалили заполнившую всю брюшную полость опухоль

Операцию сделали в областной клинической больнице.

В 17 лет жительница Липецкой области стала страдать от болей в животе. Девушка к врачам не обращалась целый год. Когда боли стали невыносимы, а живот стал расти как на дрожжах, она пришла в поликлинику областной клинической больницы.

Врачи нашли у пациентки гигантскую доброкачественную опухоль (кисту яичников), которая заняла всю брюшную полость. Растущая киста негативно влияла на нормальную деятельность почек и других внутренних органов. Девушку срочно госпитализировали.

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Операцию по удалению опухоли размером в с футбольный мяч провели сразу два хирурга: заведующий гинекологическим отделением областной клинической больницы Артем Мешков и врач-гинеколог Валентина Чертовских.

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— Такие случаи в медицинской практике достаточно редки и выполнение операции имеет особенные риски. Поэтому успешность подобного вмешательства подтвердила профессионализм операционной бригады. В минувшую пятницу пациентку выписали на амбулаторное лечение. Впереди у нее — полноценная жизнь с женскими радостями и заботами, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления здравоохранения.
здравоохранение
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Gloriya
13 минут назад
Врачам нужно очень долго учиться, особенно хирургам и кардиологам. Было бы правильно сделать стипендию, сопоставимую с заработной платой, чтобы молодежь училась и не сбивалась с благого пути.
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Нервная мать
34 минуты назад
Докторам спасибо! Спасли девчонку!
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Нервная мать
38 минут назад
Творится какой-то кошмар. Девчонкам по 18 лет, а у них опухоли растут. Сколько сейчас молодых женщин не могут родить. Довела нас экология, довело питание по "красной цене". Правильно одна возрастная, доктор сказала: масло должно быть 82 процента и не меньше, молоко 3.5 процентов, не меньше, творог не должен быть меньше 18 процентов. Убирают качество, заменяют дерьмом. Жалко молодежь. Детка, поправляйся!
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Гость
45 минут назад
Дай бог здоровья всем нашим врачам!
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Гость
50 минут назад
Спасибо профессионалам своего дела!!!
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