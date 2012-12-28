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Здоровье
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59 минут назад
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18-летней липчанке удалили заполнившую всю брюшную полость опухоль
Операцию сделали в областной клинической больнице.
Врачи нашли у пациентки гигантскую доброкачественную опухоль (кисту яичников), которая заняла всю брюшную полость. Растущая киста негативно влияла на нормальную деятельность почек и других внутренних органов. Девушку срочно госпитализировали.
Операцию по удалению опухоли размером в с футбольный мяч провели сразу два хирурга: заведующий гинекологическим отделением областной клинической больницы Артем Мешков и врач-гинеколог Валентина Чертовских.
— Такие случаи в медицинской практике достаточно редки и выполнение операции имеет особенные риски. Поэтому успешность подобного вмешательства подтвердила профессионализм операционной бригады. В минувшую пятницу пациентку выписали на амбулаторное лечение. Впереди у нее — полноценная жизнь с женскими радостями и заботами, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления здравоохранения.
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