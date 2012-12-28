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Общество
254
42 минуты назад
4

Установка шлагбаума: как оформить документы и получить софинансирование из бюджета

Очередной выпуск «Что там внутри?» посвящён алгоритму установки шлагбаумов на въезде во дворы. Вот-вот весь центр Липецка станет зоной платной парковки. А это значит, что дворы рядом с улицами, где расчертили синие полосы, заполнят чужие машины.

В Липецке действует программа по софинансированию установки шлагбаумов — бюджет города выделяет 250 тысяч рублей на два барьера. Чтобы двор вошёл в программу, необходимо провести собрание собственников жилья, найти компанию, которая установит вам шлагбаум, собрать пакет документов и принести его в городской департамент развития территории.

За помощью в установке шлагбаума можно также обратиться в свою управляющую компанию или к депутату горсовета от вашего округа.

Документы на установку шлагбаума

1. Заявление на установку шлагбаума. Оно должно содержать следующую информацию:

— фамилию, имя и отчество, место жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность, — в случае если заявление подаётся физическим лицом или его представителем;

— наименование, местонахождение и сведения о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц или индивидуальных предпринимателей — если заявление подаётся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

— кадастровый номер земельного участка (при наличии), на территории которого планируется установить шлагбаум, либо иную информацию, позволяющую идентифицировать место установки;

— уведомление о том, каким образом во двор смогут круглосуточно проезжать автомобили спецслужб;

— информацию о шлагбаумах, которые планируется установить;

— координаты для связи с заявителем.

2. Доверенность представителя.

3. Проект размещения шлагбаума с указанием места размещения в масштабе 1:500, его типа, размеров, внешнего вида, фирмы-изготовителя.

4. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (при наличии), а также на объекты недвижимости (за исключением многоквартирного дома), расположенные на земельном участке, доступ к которым ограничит шлагбаум.

5. Технические условия подключения шлагбаума к электросетям, выданные уполномоченным органом.

6. Решение общего собрания собственников дома или домов, принятое не менее двумя третями от общего числа голосов собственников помещений, оформленное протоколом общего собрания.

В случае если возникли вопросы, можно позвонить в департамент развития территорий, телефон для справок: 22-13-30.
что там внутри
шлагбаум
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Как всегда
17 минут назад
Властям-деньги, жителям геморрой.
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Вредительство
22 минуты назад
Не нужны нам ваши шлагбаумы
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Коля
32 минуты назад
Шлагбаум нужен дворам рядом с платными парковками. Парковок всё больше, а какую пользу для города и липчан они принесли? В чем смысл, если город в разрухе?
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Коля
32 минуты назад
Шлагбаум нужен дворам рядом с платными парковками. Парковок всё больше, а какую пользу для города и липчан они принесли? В чем смысл, если город в разрухе?
Ответить
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