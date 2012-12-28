Установка шлагбаума: как оформить документы и получить софинансирование из бюджета

Очередной выпуск «Что там внутри?» посвящён алгоритму установки шлагбаумов на въезде во дворы. Вот-вот весь центр Липецка станет зоной платной парковки. А это значит, что дворы рядом с улицами, где расчертили синие полосы, заполнят чужие машины.В Липецке действует программа по софинансированию установки шлагбаумов — бюджет города выделяет 250 тысяч рублей на два барьера. Чтобы двор вошёл в программу, необходимо провести собрание собственников жилья, найти компанию, которая установит вам шлагбаум, собрать пакет документов и принести его в городской департамент развития территории.За помощью в установке шлагбаума можно также обратиться в свою управляющую компанию или к депутату горсовета от вашего округа.Документы на установку шлагбаума1. Заявление на установку шлагбаума. Оно должно содержать следующую информацию:— фамилию, имя и отчество, место жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность, — в случае если заявление подаётся физическим лицом или его представителем;— наименование, местонахождение и сведения о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц или индивидуальных предпринимателей — если заявление подаётся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;— кадастровый номер земельного участка (при наличии), на территории которого планируется установить шлагбаум, либо иную информацию, позволяющую идентифицировать место установки;— уведомление о том, каким образом во двор смогут круглосуточно проезжать автомобили спецслужб;— информацию о шлагбаумах, которые планируется установить;— координаты для связи с заявителем.2. Доверенность представителя.3. Проект размещения шлагбаума с указанием места размещения в масштабе 1:500, его типа, размеров, внешнего вида, фирмы-изготовителя.4. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (при наличии), а также на объекты недвижимости (за исключением многоквартирного дома), расположенные на земельном участке, доступ к которым ограничит шлагбаум.5. Технические условия подключения шлагбаума к электросетям, выданные уполномоченным органом.6. Решение общего собрания собственников дома или домов, принятое не менее двумя третями от общего числа голосов собственников помещений, оформленное протоколом общего собрания.В случае если возникли вопросы, можно позвонить в департамент развития территорий, телефон для справок: 22-13-30.