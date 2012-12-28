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Общество
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42 минуты назад
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Установка шлагбаума: как оформить документы и получить софинансирование из бюджета
В Липецке действует программа по софинансированию установки шлагбаумов — бюджет города выделяет 250 тысяч рублей на два барьера. Чтобы двор вошёл в программу, необходимо провести собрание собственников жилья, найти компанию, которая установит вам шлагбаум, собрать пакет документов и принести его в городской департамент развития территории.
За помощью в установке шлагбаума можно также обратиться в свою управляющую компанию или к депутату горсовета от вашего округа.
Документы на установку шлагбаума
1. Заявление на установку шлагбаума. Оно должно содержать следующую информацию:
— фамилию, имя и отчество, место жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность, — в случае если заявление подаётся физическим лицом или его представителем;
— наименование, местонахождение и сведения о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц или индивидуальных предпринимателей — если заявление подаётся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
— кадастровый номер земельного участка (при наличии), на территории которого планируется установить шлагбаум, либо иную информацию, позволяющую идентифицировать место установки;
— уведомление о том, каким образом во двор смогут круглосуточно проезжать автомобили спецслужб;
— информацию о шлагбаумах, которые планируется установить;
— координаты для связи с заявителем.
2. Доверенность представителя.
3. Проект размещения шлагбаума с указанием места размещения в масштабе 1:500, его типа, размеров, внешнего вида, фирмы-изготовителя.
4. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (при наличии), а также на объекты недвижимости (за исключением многоквартирного дома), расположенные на земельном участке, доступ к которым ограничит шлагбаум.
5. Технические условия подключения шлагбаума к электросетям, выданные уполномоченным органом.
6. Решение общего собрания собственников дома или домов, принятое не менее двумя третями от общего числа голосов собственников помещений, оформленное протоколом общего собрания.
В случае если возникли вопросы, можно позвонить в департамент развития территорий, телефон для справок: 22-13-30.
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