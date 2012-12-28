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Общество
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22 минуты назад
Чеснок — пошёл! Лук — приготовиться! Зелень — ждать!
Наступило самое время подзимней посадки чеснока, лука и зелени, которая первой начнёт радовать дачников весной.
О времени высадки чеснока и лука под зиму огородники спорят десятилетиями. Кто-то доказывает, что чеснок сажают до Покрова, 14 октября, а кто-то ждёт поздней осени.
Команда «Четырёх сезонов» не пошла на поводу интернет-знатоков, которые дают рекомендации всей стране, невзирая на региональные особенности, послушала местных специалистов и вышла сажать чеснок в последних числах октября. А вот с луком мы спешить не стали, последовав совету нашего постоянного консультанта, садовода-профессионала, биолога Сергея Глазинова:
— Устойчивое мнение, что озимый лук и чеснок нужно сажать строго до Покрова (14 октября), — неверно. Точной даты не существует: всё зависит от погоды и температуры почвы на глубине 15 сантиметров. Сезон посадки чеснока начинается сейчас и продолжится до начала устойчивых морозов. Оптимальное время — когда почва на этой глубине опускается ниже +8 °C и тенденция идёт к снижению. Чем позже посадить, тем лучше: чеснок должен только укорениться (на это уходит до двух недель), но не пойти в рост. Ранние посадки, когда зубчики прорастают, хорошего результата не дают.
Участок «Четырёх сезонов» был готов ещё неделю назад. Нам оставалось только пройтись граблями и пробороздить тяпкой углублённые грядки для чеснока.
— Почву готовят заранее: луковичные не переносят свежую органику, поэтому вносят только фосфорно-калийные (без азота) удобрения — так называемые «осенние» — под перекопку или с заделкой граблями. На бедных песчаных или тяжёлых глинистых почвах допустим старый перепревший компост или перегной — до ведра на квадратный метр. Грядку после подготовки желательно накрыть плёнкой, чтобы не намокала от дождей, — советует Сергей Глазинов.
В нашем случае дождей не было. Грядки укрывать не пришлось.
А вот дальше начался квест. Мы заготовили посадочный материал, то есть зубчики чеснока свежего урожая. Отобрали самые крупные. Если честно, не задавались вопросом — озимый ли он. До этого он вырастал, не подводил.
Сергей Глазинов говорит, что для подзимней посадки лучше брать именно озимый чеснок. Сортов озимого чеснока множество. Но в садоводческих магазинах осенью его днём с огнём не сыщешь. А доверять бабушкам на рынках — так себе идея. Сергей Глазинов советует покупать озимый чеснок на маркетплейсах:
— В этом году, как и прежде, я заказывал озимый чеснок на маркетплейсах, и мне прислали его много и очень качественного. Да, можно стать жертвой нечистоплотности, но такое бывает гораздо реже, чем на рынке. Посадочный материал отбирают тщательно: здоровые, чистые, без потемнений зубчики чеснока — лучше округлые, средние и крупные. Чеснок перед посадкой замачивают на 30 минут в фунгициде, например в препарате «Максим» по инструкции.
После обработки чеснок необходимо тщательно просушить. На какую глубину сажаем? Как и советует Глазинов, — на три высоты зубчика.
Также мы поэкспериментировали — высадили пару «зубчиков», каждый с головку лука размером, индийского чеснока. Сейчас у липецких садоводов его бум. Но он продиктован скорее экзотикой, так как таким огромным зубчикам найти применение сложно. Растёт индийский чеснок интересно: перья — метр, а то и с лишним в высоту, и цветёт огромной шапкой.
Сергей Глазинов рассказал, что это гибрид — лук-чеснок под названием рокамболь. При посадке такого гибрида под зиму зарывать зубчики следует на глубину сантиметров в 20, чтобы не вымерз.
Лук под зиму — чем позже, тем лучше
Лук под зиму высаживают тоже озимый. Обычный лук-севок весной может уйти в стрелку. Но есть и универсальные сорта, например «Штутгартер» и «Радар». Однако лучше покупать именно озимые, чтобы урожай был отменным.
В отличие от чеснока лук при подзимней посадке не вымачивают. Он должен быть очень сухим. Глубина посадки — три высоты луковицы. После посадки лук не поливают, а грядки не мульчируют: он должен уходить в зиму естественно.
— Лук сажают позже чеснока — буквально накануне морозов: когда днём около +5, ночью заморозки, а температура почвы хотя бы +3…+4 и снижается. Лук трогается в рост уже при +3…+4 градусах, поэтому в тёплой почве он выпустит перья вместо того, чтобы укорениться. Сажать нужно, пока ещё можно работать с землёй, но чем позже — тем лучше. Даже если после посадки начнутся морозы, грунт промёрзнет не сразу: за это время лук и чеснок успевают укорениться и прекрасно уходят в зиму. Главное — не спешить.
Перед посадкой лук полезно прогреть несколько дней, например рядом с батареей, — это подсушивает материал и предотвращает стрелкование в следующем сезоне.
Скажем честно, купленные «Штутгартер Ризен» и «Радар» мы высаживать не стали. Просто сфотографировали в бороздке для иллюстрации. Подождём ещё недельку, а может и две. Погода стоит, сами видите, какая. Сюрпризы может преподнести и ноябрь.
Заботимся о зелени для весны
Посадив чеснок и пробороздив место для будущей посадки лука, команда «Четыре сезона» перешла к посадке зелени, правда, ограничившись петрушкой и укропом. Хотя под зиму можно сажать и салаты, и даже редис. Но, как говорится, есть нюансы. Если мы хотим весной получить самый ранний редис, то его нужно сажать уже практически в мёрзлую землю, так как он имеет супербыструю всхожесть, и если сделать это в октябре или тёплом ноябре, то он мгновенно взойдёт и весной урожая не будет никакого. В уже промёрзшую бороздку на рубеже ноября — декабря можно посеять семена редиски и присыпать сверху приготовленным заранее сухим грунтом. То же самое относится к салатам и всей остальной огородной зелени.
— Отдельно стоит сказать о подзимнем посеве укропа, петрушки и моркови. Весной они часто всходят плохо из-за эфирных масел в оболочке семян, которые мешают влаге проникнуть внутрь. При подзимнем посеве масла постепенно вымываются, и всходы дружные. Грядку готовят так же, как для лука и чеснока, — с осенними удобрениями, бороздки нарезают заранее, а грунт для присыпки хранят в непромерзающем помещении. Сеют тоже только в промёрзшую почву, в сухом виде, примерно на 30% больше семян, чем весной, — с запасом на возможные оттепели, — говорит Сергей Глазинов.
Зелень также мы высадили больше для «картинки», руководствуясь лозунгом специалистов: «Главное — не спешить», универсальным что для осени, что для весны.
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