Чеснок — пошёл! Лук — приготовиться! Зелень — ждать!

Наступило самое время подзимней посадки чеснока, лука и зелени, которая первой начнёт радовать дачников весной.

О времени высадки чеснока и лука под зиму огородники спорят десятилетиями. Кто-то доказывает, что чеснок сажают до Покрова, 14 октября, а кто-то ждёт поздней осени.Команда «Четырёх сезонов» не пошла на поводу интернет-знатоков, которые дают рекомендации всей стране, невзирая на региональные особенности, послушала местных специалистов и вышла сажать чеснок в последних числах октября. А вот с луком мы спешить не стали, последовав совету нашего постоянного консультанта, садовода-профессионала, биолога Сергея Глазинова:— Устойчивое мнение, что озимый лук и чеснок нужно сажать строго до Покрова (14 октября), — неверно. Точной даты не существует: всё зависит от погоды и температуры почвы на глубине 15 сантиметров. Сезон посадки чеснока начинается сейчас и продолжится до начала устойчивых морозов. Оптимальное время — когда почва на этой глубине опускается ниже +8 °C и тенденция идёт к снижению. Чем позже посадить, тем лучше: чеснок должен только укорениться (на это уходит до двух недель), но не пойти в рост. Ранние посадки, когда зубчики прорастают, хорошего результата не дают.Участок «Четырёх сезонов» был готов ещё неделю назад. Нам оставалось только пройтись граблями и пробороздить тяпкой углублённые грядки для чеснока.— Почву готовят заранее: луковичные не переносят свежую органику, поэтому вносят только фосфорно-калийные (без азота) удобрения — так называемые «осенние» — под перекопку или с заделкой граблями. На бедных песчаных или тяжёлых глинистых почвах допустим старый перепревший компост или перегной — до ведра на квадратный метр. Грядку после подготовки желательно накрыть плёнкой, чтобы не намокала от дождей, — советует Сергей Глазинов.В нашем случае дождей не было. Грядки укрывать не пришлось.А вот дальше начался квест. Мы заготовили посадочный материал, то есть зубчики чеснока свежего урожая. Отобрали самые крупные. Если честно, не задавались вопросом — озимый ли он. До этого он вырастал, не подводил.Сергей Глазинов говорит, что для подзимней посадки лучше брать именно озимый чеснок. Сортов озимого чеснока множество. Но в садоводческих магазинах осенью его днём с огнём не сыщешь. А доверять бабушкам на рынках — так себе идея. Сергей Глазинов советует покупать озимый чеснок на маркетплейсах:— В этом году, как и прежде, я заказывал озимый чеснок на маркетплейсах, и мне прислали его много и очень качественного. Да, можно стать жертвой нечистоплотности, но такое бывает гораздо реже, чем на рынке. Посадочный материал отбирают тщательно: здоровые, чистые, без потемнений зубчики чеснока — лучше округлые, средние и крупные. Чеснок перед посадкой замачивают на 30 минут в фунгициде, например в препарате «Максим» по инструкции.После обработки чеснок необходимо тщательно просушить. На какую глубину сажаем? Как и советует Глазинов, — на три высоты зубчика.Также мы поэкспериментировали — высадили пару «зубчиков», каждый с головку лука размером, индийского чеснока. Сейчас у липецких садоводов его бум. Но он продиктован скорее экзотикой, так как таким огромным зубчикам найти применение сложно. Растёт индийский чеснок интересно: перья — метр, а то и с лишним в высоту, и цветёт огромной шапкой.Сергей Глазинов рассказал, что это гибрид — лук-чеснок под названием рокамболь. При посадке такого гибрида под зиму зарывать зубчики следует на глубину сантиметров в 20, чтобы не вымерз.Лук под зиму высаживают тоже озимый. Обычный лук-севок весной может уйти в стрелку. Но есть и универсальные сорта, например «Штутгартер» и «Радар». Однако лучше покупать именно озимые, чтобы урожай был отменным.В отличие от чеснока лук при подзимней посадке не вымачивают. Он должен быть очень сухим. Глубина посадки — три высоты луковицы. После посадки лук не поливают, а грядки не мульчируют: он должен уходить в зиму естественно.— Лук сажают позже чеснока — буквально накануне морозов: когда днём около +5, ночью заморозки, а температура почвы хотя бы +3…+4 и снижается. Лук трогается в рост уже при +3…+4 градусах, поэтому в тёплой почве он выпустит перья вместо того, чтобы укорениться. Сажать нужно, пока ещё можно работать с землёй, но чем позже — тем лучше. Даже если после посадки начнутся морозы, грунт промёрзнет не сразу: за это время лук и чеснок успевают укорениться и прекрасно уходят в зиму. Главное — не спешить.Перед посадкой лук полезно прогреть несколько дней, например рядом с батареей, — это подсушивает материал и предотвращает стрелкование в следующем сезоне.Скажем честно, купленные «Штутгартер Ризен» и «Радар» мы высаживать не стали. Просто сфотографировали в бороздке для иллюстрации. Подождём ещё недельку, а может и две. Погода стоит, сами видите, какая. Сюрпризы может преподнести и ноябрь.Посадив чеснок и пробороздив место для будущей посадки лука, команда «Четыре сезона» перешла к посадке зелени, правда, ограничившись петрушкой и укропом. Хотя под зиму можно сажать и салаты, и даже редис. Но, как говорится, есть нюансы. Если мы хотим весной получить самый ранний редис, то его нужно сажать уже практически в мёрзлую землю, так как он имеет супербыструю всхожесть, и если сделать это в октябре или тёплом ноябре, то он мгновенно взойдёт и весной урожая не будет никакого. В уже промёрзшую бороздку на рубеже ноября — декабря можно посеять семена редиски и присыпать сверху приготовленным заранее сухим грунтом. То же самое относится к салатам и всей остальной огородной зелени.— Отдельно стоит сказать о подзимнем посеве укропа, петрушки и моркови. Весной они часто всходят плохо из-за эфирных масел в оболочке семян, которые мешают влаге проникнуть внутрь. При подзимнем посеве масла постепенно вымываются, и всходы дружные. Грядку готовят так же, как для лука и чеснока, — с осенними удобрениями, бороздки нарезают заранее, а грунт для присыпки хранят в непромерзающем помещении. Сеют тоже только в промёрзшую почву, в сухом виде, примерно на 30% больше семян, чем весной, — с запасом на возможные оттепели, — говорит Сергей Глазинов.Зелень также мы высадили больше для «картинки», руководствуясь лозунгом специалистов: «Главное — не спешить», универсальным что для осени, что для весны.