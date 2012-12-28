Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На месте «Катящихся камней» появится современный университетский кампус
Общество
Один из устроивших вандализм в переходе подростков пришёл к мэру с мамой
Происшествия
В Сырском при падении с высоты погиб 66-летний мужчина
Происшествия
В отношении 18-летней девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» возбуждено уголовное дело
Происшествия
Состояние пострадавшей в лебедянской аварии 17-летней девушки — тяжёлое
Происшествия
49-летний участник СВО лишился ноги до колена, но выплату за ранение пришлось отсуживать
Общество
Врач из Добринки спасла мужчину на борту летевшего из Вьетнама самолёта
Общество
Жильцы соседнего с мэрией Липецка дома замерзают
Общество
Липецкая вечёрка: погибла 18-летняя, афера с уличными туалетами и что будет на месте «Катящихся камней»
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Один из устроивших вандализм в переходе подростков пришёл к мэру с мамой
Происшествия
В Ельце пенсионерка отдала мошенникам 1,4 млн рублей
Происшествия
В Липецке передано в суд дело о взятке за досрочное освобождение осужденного
Происшествия
Ночь в Липецкой области прошла под угрозой ударов БПЛА
Происшествия
Полицейские Липецка раскрыли серию краж из магазинов косметики и продуктов
Происшествия
«Петрович» привёл воспитанника к «бронзе» первенства России по греко-римской борьбе
Спорт
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая спортсмена сборной России по футболу вошла и в национальную команду… по дзюдо
Спорт
Беспилотники сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Выходные в Липецке: большой концерт в ОЦКНТ, энциклопедия нечисти и погода сделает крутой разворот
Общество
Читать все
Спорт
153
сегодня, 11:30
1

Липецкая спортсмена сборной России по футболу вошла и в национальную команду… по дзюдо

А в эти минуты она опять играет за наш регион в футбол.

В Уфе состоялся чемпионат России по дзюдо среди слепых. Единственную медаль сборной Липецкой области принесла Полина Марчукова, которая взяла «бронзу» в весовой категории до 70 кг.

mWwqa1JrQh8BuwZzt-RFq_QU7E1W_PDue1I7Lp50Ag_Hv7h68DFJ4ELlavCtWGbf2c_CVEN4LHkSvWTNSOLNOIlY.jpg

Полина Марчукова с тренером Натальей Родионовой

Нельзя не отметить высокое 5-е место в этой весовой категории и Марины Гревцевой, которая одержала несколько побед, до пьедестала не хватило одного шага.

И Марчукова, и Гревцева вошли в расширенный состав сборной России по дзюдо среди инвалидов по зрению и будут готовиться к международным стартам. При этом Марина уже входит в национальные паралимпийские команды по голболу, и по футболу.

И не просто входит. В октябре Гревцева выступала за Россию в чемпионате Европы в Турции. Россиянкам маячили «бронзовые» медали: наша команда выигрывала у сборной Англии – 1:0 и 2:1, но за 5 минут до финального свистка британки сравняли счёт – 2:2, а затем вырвали победу в серии послематчевых пенальти. Итог – 4-е место.

В истории Липецкой области ещё не было спортсмена, который входил бы в национальную или паралимпийскую сборную сразу по трём видам спорта! Уроженка Ельца и студентка ЛГПУ Гревцева стала первой.

Прямо сейчас Марина в составе сборной Липецкой области по футболу (спорт слепых) принимает участие в турнире «Стальная воля», который проводит в Сочи бывший капитан сборной России и защитник лондонского «Челси» Алексей Смертин. Как сообщил GOROD48 главный тренер нашей команды Алексей Щекочихин, в стартовой игре липчане сыграли вничью с хозяевами из сборной Краснодарского края – 0:0.
Марина Гревцева
паралимпизм
22
0
14
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
50 минут назад
Спасибо за позитив,хорошие новости радуют, успехов в дальнейшем.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить