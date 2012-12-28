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Спорт
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сегодня, 11:30
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Липецкая спортсмена сборной России по футболу вошла и в национальную команду… по дзюдо
А в эти минуты она опять играет за наш регион в футбол.
В Уфе состоялся чемпионат России по дзюдо среди слепых. Единственную медаль сборной Липецкой области принесла Полина Марчукова, которая взяла «бронзу» в весовой категории до 70 кг.
Полина Марчукова с тренером Натальей Родионовой
Нельзя не отметить высокое 5-е место в этой весовой категории и Марины Гревцевой, которая одержала несколько побед, до пьедестала не хватило одного шага.
И Марчукова, и Гревцева вошли в расширенный состав сборной России по дзюдо среди инвалидов по зрению и будут готовиться к международным стартам. При этом Марина уже входит в национальные паралимпийские команды по голболу, и по футболу.
И не просто входит. В октябре Гревцева выступала за Россию в чемпионате Европы в Турции. Россиянкам маячили «бронзовые» медали: наша команда выигрывала у сборной Англии – 1:0 и 2:1, но за 5 минут до финального свистка британки сравняли счёт – 2:2, а затем вырвали победу в серии послематчевых пенальти. Итог – 4-е место.
В истории Липецкой области ещё не было спортсмена, который входил бы в национальную или паралимпийскую сборную сразу по трём видам спорта! Уроженка Ельца и студентка ЛГПУ Гревцева стала первой.
Прямо сейчас Марина в составе сборной Липецкой области по футболу (спорт слепых) принимает участие в турнире «Стальная воля», который проводит в Сочи бывший капитан сборной России и защитник лондонского «Челси» Алексей Смертин. Как сообщил GOROD48 главный тренер нашей команды Алексей Щекочихин, в стартовой игре липчане сыграли вничью с хозяевами из сборной Краснодарского края – 0:0.
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