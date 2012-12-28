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Общество
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45 минут назад
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Для Нижнего парка закупают американские горки
МАУК «Городские пространства Липецка» объявило аукцион на поставку девяти аттракционов для Нижнего парка. Начальная цена контракта — 130 миллионов рублей.
Смонтировать аттракционы победитель аукциона должен до 1 июля 2025 года. А это значит, что накануне следующего Дня города будет где перерезать красную ленточку.
Напомним, в начале августа мэр Липецка Роман Ченцов заявил, что хочет восстановить прежнюю славу Нижнего парка как места семейного отдыха. Тогда же в разговоре с GOROD48 он сказал, что уже отобран десяток современных аттракционов, которые будут приобретены в Китае.
Новые аттракционы предполагалось разместить на месте прежних. А вместо арт-центра из морских контейнеров сделать детскую площадку, но вывезти контейнеры из парка пока не получилось.
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