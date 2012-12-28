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324
45 минут назад
8

Для Нижнего парка закупают американские горки

МАУК «Городские пространства Липецка» объявило аукцион на поставку девяти аттракционов для Нижнего парка. Начальная цена контракта — 130 миллионов рублей.

Заявка «Городских пространств» размещена на сайте госзакупок. Самый дорогой аттракцион в лоте — «Семейные американские горки» — 32, 7 миллиона рублей, самый дешевый — батут «Банджи» — 2,9 миллиона. Также в списке: «Карусель с лошадками», «Детская цепочная карусель», «Вращающаяся машина», «Маятник», «Цепочная карусель», «Летающее диско» и «Башня свободного падения». Аттракционы должны соответствовать ГОСТу, а гарантия поставщика составлять год.

Смонтировать аттракционы победитель аукциона должен до 1 июля 2025 года. А это значит, что накануне следующего Дня города будет где перерезать красную ленточку.

Напомним, в начале августа мэр Липецка Роман Ченцов заявил, что хочет восстановить прежнюю славу Нижнего парка как места семейного отдыха. Тогда же в разговоре с GOROD48 он сказал, что уже отобран десяток современных аттракционов, которые будут приобретены в Китае.

Новые аттракционы предполагалось разместить на месте прежних. А вместо арт-центра из морских контейнеров сделать детскую площадку, но  вывезти контейнеры из парка пока не получилось.
аттракционы. Нижний парк
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
7 минут назад
Зачем на прежнем месте то? Это будет трындец, будет все в кучу налеплено на маленьком пространстве. Уваркина хотела аттракционы за взлеткой разместить, там и размещайте.
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Вика
9 минут назад
А мне нравился парк без аттракционов. Можно было спокойно в центре парка с детьми гулять! А с аттракционами будет, как в парке Победы - визги, крики, маргиналы с пивасом, разборки яжмамок и яжпапок. Того и гляди, толкнут, докопаются, а то и сумку обчистят. Неприятно.
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Льдинка
16 минут назад
Одного не понимаю люди постоянно чем то недовольные.. Ченцов хочет вернуть парк каким он был до этого... ибо он стал похож на парк для пенсионеров.... что опять не так?
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МАЛИНА ШИП
24 минуты назад
Спасибо Роману Ивановичу за заботу о семьях с детьми! Придётся Ченцову править городом вечно, чтобы какая-нибудь очередная мэм вновь не отправила аттракционы на металлолом.
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Катюша
25 минут назад
Отстаньте от красивого парка!Хватит отмывать деньги!!!!У вас для этого есть лысый остров!!!!!!!
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???
29 минут назад
Больше нечем заняться???
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Зоркий
22 минуты назад
Это Вам ещё отопление не дали, поэтому злитесь. Вот дадут отопление - жизнь наладится. И захочется покататься))
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А шо
38 минут назад
В Липецке не осталось промышленности,чтобы самим изготовить,,Русские горки",не надо американцев подмазать.Позор.
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