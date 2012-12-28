Сегодня в Липецке: финалистка шоу «Голос», Московский театр кукол и перебои с водой у половины города
Липецкая вечЁрка: таран на трассе, арест подозреваемого в убийстве подростка и американские горки
Любовный треугольник или кража телефона: две версии двойного убийства и поджога в Студенческом городке
«Из-за казахского туроператора»: за сорванный тур на Кубу липчанка требует деньги с депутата областного Совета
Общество
1537
сегодня, 15:18
6
В управлении молодежной политики новая начальница
И снова с приставкой и. о.
Юлии Меркуловой 35 лет, она окончила Липецкий филиал Орловской региональной академии государственной службы по специальности «Финансы и кредит». Карьеру Юлия Меркулова начинала с должности специалиста в «Липецкстате», а до нынешнего назначения работала заместителем начальника управления молодежной политики.
«Если говорить масштабно, то основная цель у нас одна — создание условий для нашей молодежи, развития ее талантов, компетенций, формирования духовно-нравственных ценностей. Молодежная политика сейчас выходит на новый уровень. Принята стратегия реализации молодежной политики до 2030 года. С 2025 года стартует федеральный проект «Молодежь и дети». Вносятся изменения в закон «О молодежной политике». Развивается инфраструктура. Мы учитываем все это в своей работе. До конца года завершится реализация комплексной программы «Регион для молодых» 2024 года в рамках национального проекта «Образование». В настоящий момент уже прорабатываем план реализации такой программы в 2025 году. Задач много, но мы готовы и полны желания их решать. Забота о будущем молодёжи в сфере приоритетного внимания всей региональной власти, ещё стоит задача максимального вовлечения молодёжи в принятие решений», — так видит Юлия Меркулова свою задачу.
Напомним, в начале 2023 года в областном управлении молодежной политики уже была подобная рокировка. Тогда исполняющей обязанности начальника была назначена Екатерина Щукина, которая перешла на эту должность из кресла руководителя бюджетного учреждения «Центр молодёжи». Примерно чем через полгода Светлана Карелина вернулась. А Екатерина стала заместителем директора Липецкого филиала РАНХиГС.
1
0
0
2
7
Комментарии (6)