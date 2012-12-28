Пьяный угонщик решил добраться на чужом велосипеде до места назначения.

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10 ноября у 42-летнего липчанина от подъезда дома на улице Ангарской украли велосипед за 20 тысяч рублей. Кражу записала камера наблюдения: 49-летний подозреваемый был пьян и решил доехать на чужом велосипеде до нужного места.«Подозреваемый воспользовался свободным доступом к велосипеду. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности по ряду статей», — сообщает областное управление МВД.Отделом полиции №2 возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый — под подпиской о невыезде.