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сегодня, 07:33
Кражу велосипеда записала камера наблюдения
Пьяный угонщик решил добраться на чужом велосипеде до места назначения.
«Подозреваемый воспользовался свободным доступом к велосипеду. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности по ряду статей», — сообщает областное управление МВД.
Отделом полиции №2 возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый — под подпиской о невыезде.
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