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Липецкая вечЁрка: опустевшие обочины в центре, почему автобусы ходят не по расписанию, и выдуманные насильницы
Общество
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вчера, 20:26
Липецкая вечЁрка: опустевшие обочины в центре, почему автобусы ходят не по расписанию, и выдуманные насильницы
Сегодня, 16 ноября, в Липецке начли взымать плату за 2696 парковочных мест, гендиректор «Липецкпассажиртранса» рассказал GOROD48, почему автобусы выбиваются из графика, и суд оштрафовал жителя Задонска за ложный донос об изнасиловании.
С утра платные парковки практически пустовали, но ближе ко второй половине дня начали наполняться автомобилями.
Особенно находчивые водители за пару недель до 16 ноября обустроили бесплатные парковочные места в соседних с работой дворах.
Напомним, GOROD48 подробно рассказывал, как закрыть дворы от таких водителей шлагбаумами.
Новость о начале работы второй очереди платного парковочного пространства набрала множество комментариев.
«Извратили идею до ужаса. Платные парковки должны быть не вместо существующих полос для движения. Многоуровневые отдельностоящие почему никто не строит. Микрорайон сделали парковок нет — зато вещают про безопасность и комфортную среду для жителей», — возмутился водитель.
«Резидентское соглашение не бесплатно парковаться, а 1951 руб в год. Подал обращение через Госуслуги — жду решения с 9 ноября», — негодует Михалыч.
«И все эти машины, поехали теперь во дворы. Парковаться бесплатно», — сокрушается Приезжая.
«Ждите, скоро придут платёжки за снег», — съязвил Житель.
«Имеешь бричку — имей привычку платить! Отличная новость!» — порадовалась Елена.
«Теперь недвижимость в зоне платной парковки подешевеет, да и бизнес-активность уйдет в другие районы, если даже пообедать никуда не пристроишься», — вангует комментатор.
«Все через одно место! Ладно, хорошо, я готов 1 951 рубль заплатить за год, чтобы спокойно парковаться у работы. Но где эта возможность?» — напомнила мэрии её обещаниеЖемчужина.
«Странно это всë, государство выделяло деньги на дороги общего пользования, а они стали платными? Коммерческими?» — попытался уточнить гость.
«Покупаете кофе по 200 рублей, а 44 рубля жопитесь заплатить», — приветствовал нововведение Со стороны смотрящий.
«Жду не дождусь платные пешеходные переходы. Ну когда уже? Зачем тянете?» — решил довести ситуацию до абсурда ТомСойер.
Платные парковки могут вынудить часть липчан пересесть на общественный транспорт. Готов ли муниципальный перевозчик к увеличению пассажиропотока? Об этом GOROD48 поговорил гендиректором с АО «Липецкпассажиртранс» Александром Конаныхиным. По его словам, предприятию не хватает водителей, частоты обновления подвижного состава, а всем перевозчикам — выделенных полос.
«Существующая дорожная сеть не предназначена под существующее количество транспорта, при этом число машин растёт. Это наши реалии, от которых никуда не уйти: транспорту становится тесно на дорогах», — сказал Александр Кононыхин.
«А перед введением платных парковок господин мэр об этом не хотел узнать. Нужны полосы под автобусы, ой, постойте, мы уже выделили полосы под парковку. Платной парковкой принуждаем липчан пересесть на городской транспорт, но, оказывается, он не готов к увеличению пассажиров. Не пробовали поговорить с перевозчиками до того, как парковки на дорогах рисовать (не создавать)?» — возмутился Андрей.
«Первые полосы под платные парковки, вторые — под автобусы, остальные, если где они остались, для остальных», — съязвил Кузя Прутиков.
46-летний житель Задонска обвинил двух подруг в изнасиловании. Полицейские проверили его заявление, и оказалось, что ничего подобного не было.
Задонский районный суд оштрафовал ранее гражданина на 120 000 рублей за заведомо ложный донос об изнасиловании. Еще 30 000 он должен заплатить одной из оболганных женщин в виде компенсации морального вреда. Вторая гражданский иск не заявила.
Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +1 до +3 градусов.
По народному календарю, 17 ноября — Ерёмин день. По погоде в этот день предсказывали, какой будет зима. Холод — к крепким зимним холодам, дождь или снег с дождем — к теплой зиме, ясная и безоблачная погода предвещала сильные морозы на Крещение.
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