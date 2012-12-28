Липецкая вечЁрка: опустевшие обочины в центре, почему автобусы ходят не по расписанию, и выдуманные насильницы

Сегодня, 16 ноября, в Липецке начли взымать плату за 2696 парковочных мест, гендиректор «Липецкпассажиртранса» рассказал GOROD48, почему автобусы выбиваются из графика, и суд оштрафовал жителя Задонска за ложный донос об изнасиловании.