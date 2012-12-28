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Общество
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сегодня, 15:35
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Сегодня — последний день зимней консервации фонтанов в Липецке
Но подрядчик управления главного смотрителя Липецка сорвал сроки работ.
Подрядчик должен был уже откачать воду из чаш и демонтировать оборудование Большого и Малого фонтанов на улице Ленина, фонтана на площади Петра Великого, каскада фонтанов на спуске от Соборной площади и комплекса фонтанов на площади Театральной. Но сегодня работники «Горизонта» все еще разбирались с каскадом фонтанов на спуске с Соборной, вода в которых уже покрылась льдом. Как сказали GOROD48 рабочие, им нужно слить воду и законсервировать еще два фонтана.
— Мы внимательно следим за новым для нас подрядчиком. И нам уже очевидно, что ему не обойтись без штрафных санкций, — прокомментировали нам ситуацию в мэрии.
Как оказалось, в УГС рассчитывали, что в «фонтанном» аукционе победит хорошо зарекомендовавшая себя компания, которая уже не раз консервировала эти сооружения в Липецке. Но на этапе торгов у нее случились перебои с Интернетом. «Техническое поражение» привело к тому, что муниципальный контракт заключили с ООО «Горизонт», который сбил начальную цену закупки на четверть от начальной, до 2 729 247 рублей.
Сезон фонтанов в Липецке завершился 1 октября. Фонтаны нужно было подготовить к зиме еще к ноябрю. Но из-за тяжёлой ситуацией с городским бюджетом деньги на эту работу нашлись лишь в ноябре.
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