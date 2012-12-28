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Происшествия
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сегодня, 15:12
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По делу о краже забытого кошелька в ПВЗ кошелька вынесен приговор
Менеджера оштрафовали на 15 000 рублей — столько же она украла. Но и чужие деньги пришлось вернуть.
Об этой истории мы писали — кражу записала камера наблюдения. 27 июня в примерочной 62-летняя липчанка забыла пакет, в котором находился кошелек с 15 000 рублей. Забытый пакет обнаружила следующая клиентка, которая передала его менеджеру. А 24-летняя работница пункта выдачи нашла внутри кошелек с деньгами. Деньги она присвоила, а кошелек и сам пакет выбросила.
«Подсудимая вину полностью признала, в содеянном раскаялась, добровольно вернула потерпевшей все украденные деньги», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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