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Общество
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вчера, 17:20
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На полутора десятках улиц отключат холодную воду
17 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Будённого, 38, улица Озёрная, 4; также будут проводиться работы на внутренних сетях по адресу: улица Московская, 20 — без холодной воды временно останутся жители 15 улиц, сообщили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
17 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1, 2, 3, 4, 5 в 1-м Театральном переулке, № 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а по улице Ильича, № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 в переулке Моторном, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 в переулке Парковом, № 1 в переулке Стандартном, № 27 по улице 9 Мая, № 31 по улице Ангарской, № 1а, 12, 25, 26, 38 по улице Жактовской, № 49а по улице Минской, № 14в, 14в/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 26, 33 по улице Ново-Весовой, № 11а по улице Паровозной, № 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, № 17, 21, 25 по улице Рудничной, № 1, 8а, 8б, 9, 55 по улице Клары Цеткин, № 370 по улице Береговой, № 19 по улице Скороходова, № 18а, 34а по улице Огородной, № 394 по улице Ситовской, № 14 по улице Скороходова (Ситовка), № 3, 4 по улице Цемзаводской, № 243 в садоводстве «Металлург-2», обесточат улицы Зелёную, Фанерную, Исполкомовскую, Ударников, Баумана, Родниковую, садоводческие товарищества «Строитель», «Ударник», «Речное», «Сокол-3».
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