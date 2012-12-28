17 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Будённого, 38, улица Озёрная, 4; также будут проводиться работы на внутренних сетях по адресу: улица Московская, 20 — без холодной воды временно останутся жители 15 улиц, сообщили в компании.



С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 13, 15 по улице Островского, № 1 по улице Суворова, № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 по улице Парковой, № 22 по проспекту Мира, № 7, 16 по улице Крупской, № 20, 20 ст. 2, 20 ст. 3, 20 ст. 5, 20 ст. 7 по улице Московской, в частном секторе улиц Будённого, Речной, Озёрной, Лермонтова, Волжской, Левоневского, Санитарной, Пляжной, Островского.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.17 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1, 2, 3, 4, 5 в 1-м Театральном переулке, № 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а по улице Ильича, № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 в переулке Моторном, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 в переулке Парковом, № 1 в переулке Стандартном, № 27 по улице 9 Мая, № 31 по улице Ангарской, № 1а, 12, 25, 26, 38 по улице Жактовской, № 49а по улице Минской, № 14в, 14в/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 26, 33 по улице Ново-Весовой, № 11а по улице Паровозной, № 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, № 17, 21, 25 по улице Рудничной, № 1, 8а, 8б, 9, 55 по улице Клары Цеткин, № 370 по улице Береговой, № 19 по улице Скороходова, № 18а, 34а по улице Огородной, № 394 по улице Ситовской, № 14 по улице Скороходова (Ситовка), № 3, 4 по улице Цемзаводской, № 243 в садоводстве «Металлург-2», обесточат улицы Зелёную, Фанерную, Исполкомовскую, Ударников, Баумана, Родниковую, садоводческие товарищества «Строитель», «Ударник», «Речное», «Сокол-3».