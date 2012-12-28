Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке горел бывший «Леруа Мерлен»
Происшествия
Убийство подростка: раны Андрею Кресникову нанес его знакомый
Происшествия
На улице Советской в раскопку упала женщина
Происшествия
14-летней липецкой школьнице присылали в Telegram расчленёнку
Общество
Грузовик опрокинулся на сельской улице, водитель госпитализирован
Происшествия
Липчанка купила в кредит 32 услуги косметолога, а потом вынуждена была судиться
Общество
«На ремонт Провала»: с гостей Липецка в следующем году хотят собрать 300 миллионов рублей туристического налога
Общество
Зимой на дорогах Липецка вновь начнут использовать жидкий реагент
Общество
Лев-Толстовский район собирается возглавить председатель сельсовета
Общество
В центре Липецка утром было жарко: в районе перекрытых мостов вышли из строя светофоры
Общество
Читать все
«Квадра» пересчитала плату за горячую воду тем, у кого ее не было
Общество
В Липецкой области сухо и до +12
Погода в Липецке
Замначальника управления Росприроднадзора помещен под домашний арест по подозрению во взятке в 200 тысяч рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подозреваемого в убийстве подростка изрезал ножом друг, пожар в бывшем «Леруа Мерлен», и новые налоги
Общество
На дороге между Хлевным и Тербунами погибла косуля
Происшествия
Болельщиков не повезли в «Атлант», чтобы не расстраивать?
Спорт
Липецкий и тамбовский силачи побили рекорды России, но засчитаны они им не будут
Спорт
Три красавицы из Липецка отстаивают честь России в чемпионате мира по борьбе
Спорт
Воспитанник липецкого велоспорта целый год будет ездить в чемпионской майке
Спорт
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
334
сегодня, 21:35
5

На дороге между Хлевным и Тербунами погибла косуля

Сбивший животное водитель, скорее всего, покинул место ДТП.

На 23-м километре трассы Хлевное – Тербуны обнаружена мертвая косуля. Полицейские совместно с охотинспекторами обратились в тербунскую станцию по борьбе с болезнями животных для определения причин ее гибели.

При вскрытии обнаружились множественные переломы, разрывы внутренних органов и большая кровопотеря у животного.

«Причиной смерти животного стало столкновение с движущимся автотранспортным средством. Обращаем внимание водителей на активность диких животных, так как в связи с открытием сезона охоты фактор беспокойства в охотугодьях увеличился. Будьте внимательны! В случае ДТП с дикими животными необходимо сообщить в ГИБДД или по номеру 112, не покидать место происшествия и дождаться прибытия инспекторов ГИБДД, нельзя забирать туши сбитых животных с места ДТП, за это предусмотрена административная ответственность», — сообщили в областном управлении ветеринарии.

По действующему законодательству, государство может потребовать с водителя возмещения ущерба за сбитое животное. Ущерб за сбитого лося оценивается в 80 000 рублей, за косулю — в 40 000 рублей.
косуля
ДТП
0
4
0
0
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лавочница
11 минут назад
Интересно, а какой государству ушерб от сбитой дикой косули?
Ответить
Бабушка
14 минут назад
Может я не права, но какой то перекос в законе. Дикое животное выскакивает, ДТП, бывает и люди погибли, а виноват водитель.
Ответить
Сосед
14 минут назад
Ну да - ищите дураков , не покидать место происшествия и дожидаться когда тебе выпишут штраф 40 тыс. В багажник ее и домой вези на котлеты. Нету тела - нету дела.
Ответить
Колян
15 минут назад
Опять свет отключтли в центре Только один обком освещается. У электрического буржуя что то сломалось.
Ответить
Колян
26 минут назад
А что не пишут что в центре жемчужины свет три раза за вечер отключали. Или что нельзя, обком не разрешает?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru