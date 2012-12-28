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Происшествия
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сегодня, 21:35
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На дороге между Хлевным и Тербунами погибла косуля
Сбивший животное водитель, скорее всего, покинул место ДТП.
При вскрытии обнаружились множественные переломы, разрывы внутренних органов и большая кровопотеря у животного.
«Причиной смерти животного стало столкновение с движущимся автотранспортным средством. Обращаем внимание водителей на активность диких животных, так как в связи с открытием сезона охоты фактор беспокойства в охотугодьях увеличился. Будьте внимательны! В случае ДТП с дикими животными необходимо сообщить в ГИБДД или по номеру 112, не покидать место происшествия и дождаться прибытия инспекторов ГИБДД, нельзя забирать туши сбитых животных с места ДТП, за это предусмотрена административная ответственность», — сообщили в областном управлении ветеринарии.
По действующему законодательству, государство может потребовать с водителя возмещения ущерба за сбитое животное. Ущерб за сбитого лося оценивается в 80 000 рублей, за косулю — в 40 000 рублей.
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