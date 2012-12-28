Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под Липецком разорвали автомобильный прицеп
Происшествия
Над улицей Механизаторов заметили столб чёрного дыма
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На 35 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Кражу 35 шоколадок записала камера наблюдения
Происшествия
«Калина» столкнулась с экскаватором: пострадала женщина водитель
Происшествия
Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
Общество
Жители Копцевых Хуторов обнаружили птичье кладбище
Общество
Четыре человека спасены из горящей пятиэтажки на улице 9-й микрорайон
Происшествия
Стену мемориала над братскими могилами на площади Героев в Липецке отремонтирует московская фирма
Общество
Читать все
Под Липецком разорвали автомобильный прицеп
Происшествия
Кражу 35 шоколадок записала камера наблюдения
Происшествия
Жители Копцевых Хуторов обнаружили птичье кладбище
Общество
Стену мемориала над братскими могилами на площади Героев в Липецке отремонтирует московская фирма
Общество
«Калина» столкнулась с экскаватором: пострадала женщина водитель
Происшествия
Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
Общество
В Липецке тепло еще не подано в 21 многоквартирный дом, в 65 — перебои с отоплением
Общество
На ремонт самого красивого подземного перехода Липецка нашлись деньги
Общество
На окраинах Липецка к концу года установят шесть новых антивандальных остановок
Общество
Четыре человека спасены из горящей пятиэтажки на улице 9-й микрорайон
Происшествия
Читать все
Бизнес
182
11 минут назад

Новый проект в центре Липецка получил разрешение на строительство

Он расположится на месте снесённой гостиницы «Турист» и будет представлять собой полузамкнутый квартал.

Его проектированием занимался известный федеральный застройщик «Брусника». Девелопер входит в десятку крупнейших в стране, работает на Урале, в Сибири, Москве и Московской области. В основе подхода «Брусники» к развитию территориия лежат четыре принципа: — разнообразие архитектуры, функций и сценариев; плотность сервисов, коммуникаций, озеленения; контекстуальность, внутренняя и внешняя связанность; опережающее развитие инфраструктуры.    

Подробный мастер-план проекта будет представлен позже. Однако известно, что его основными мотивами станут человеческий масштаб и встроенность в водно-зелёный каркас города. Площадка находится в окружении большого количества природных объектов (Нижний парк, Зелёный остров, Цветочный Ленинский сквер, река Воронеж). Такое расположение диктует необходимость организации непрерывных пешеходных связей между всеми элементами, а также создания точки притяжения жителей. «Брусника» намерена сформировать променад с аллейной посадкой и площадью. Благодаря сдержанной, строгой архитектуре квартал будет аккуратно вписан в контекст. Вместе с тем в городе появится новая доминанта, ориентир, оживляющий исторический центр. Магазины, кафе, рестораны и другие полезные сервисы на первых этажах сделают территорию еще более насыщенной и разнообразной. 

Гостиница «Турист» была построена в 1970-е годы. Некогда востребованный объект с 2014 года полностью прекратил работу. Обветшалое здание портило облик исторического центра и не приносило пользы. Кроме того, бывшая гостиница несколько раз горела. Заброшенное полуразрушенное здание стало местом дислокации бездомных и маргиналов. Соседствующий с гостиницей ресторан «Кара-Кум» также носил дурную славу. Невостребованное и нарушаившее городскую эстетику здание снесли в конце марта. С площадки вывезли тонны строительного мусора.

Исследование территории будущей застройки проводилось строго в соответствии с методическими рекомендациями Института археологии РАН. Работы проводились методом сплошной археологической разведки. Был заложен шурф (глубокая вертикальная выработка для разведки), позволивший определить характеристики культурного слоя. Разработан план мероприятий по сохранению природных и культурных объектов. 

Реклама. ООО СЗ «ТУРИСТ ЭКО-ПАРК»

Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru