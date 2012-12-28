Новый проект в центре Липецка получил разрешение на строительство

Он расположится на месте снесённой гостиницы «Турист» и будет представлять собой полузамкнутый квартал.

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Его проектированием занимался известный федеральный застройщик «Брусника». Девелопер входит в десятку крупнейших в стране, работает на Урале, в Сибири, Москве и Московской области. В основе подхода «Брусники» к развитию территориия лежат четыре принципа: — разнообразие архитектуры, функций и сценариев; плотность сервисов, коммуникаций, озеленения; контекстуальность, внутренняя и внешняя связанность; опережающее развитие инфраструктуры.Подробный мастер-план проекта будет представлен позже. Однако известно, что его основными мотивами станут человеческий масштаб и встроенность в водно-зелёный каркас города. Площадка находится в окружении большого количества природных объектов (Нижний парк, Зелёный остров, Цветочный Ленинский сквер, река Воронеж). Такое расположение диктует необходимость организации непрерывных пешеходных связей между всеми элементами, а также создания точки притяжения жителей. «Брусника» намерена сформировать променад с аллейной посадкой и площадью. Благодаря сдержанной, строгой архитектуре квартал будет аккуратно вписан в контекст. Вместе с тем в городе появится новая доминанта, ориентир, оживляющий исторический центр. Магазины, кафе, рестораны и другие полезные сервисы на первых этажах сделают территорию еще более насыщенной и разнообразной.Гостиница «Турист» была построена в 1970-е годы. Некогда востребованный объект с 2014 года полностью прекратил работу. Обветшалое здание портило облик исторического центра и не приносило пользы. Кроме того, бывшая гостиница несколько раз горела. Заброшенное полуразрушенное здание стало местом дислокации бездомных и маргиналов. Соседствующий с гостиницей ресторан «Кара-Кум» также носил дурную славу. Невостребованное и нарушаившее городскую эстетику здание снесли в конце марта. С площадки вывезли тонны строительного мусора.Исследование территории будущей застройки проводилось строго в соответствии с методическими рекомендациями Института археологии РАН. Работы проводились методом сплошной археологической разведки. Был заложен шурф (глубокая вертикальная выработка для разведки), позволивший определить характеристики культурного слоя. Разработан план мероприятий по сохранению природных и культурных объектов.