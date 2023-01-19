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В областном управлении молодежной политики новая начальница

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#молодежь #назначение
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В областном управлении молодежной политики новая начальница

Предыдущая ушла в декретный отпуск.

В управлении молодежной политики Липецкой области тихо сменилось руководство. С 8 декабря 2022 года это кресло заняла 31-летняя Екатерина Щукина, сообщили в ведомстве. Ранее она возглавляла бюджетное учреждение «Центр молодёжи».

Предыдущая начальница Светлана Карелина ушла в декрет. В первый раз она  возглавила управление в 2018 году. Эта структура за четыре года претерпела несколько реорганизаций. В начале 2019 года ее объединили с управлением по делам печати, телерадиовещания и связи, а также с пресс-службой обладминистрации. А в январе 2022 года управление молодежной политики воссоздали вновь — «в целях формирования эффективной структуры исполнительных органов государственной власти Липецкой области».

Фото: vk.com
14 1592
#молодежь #назначение
2

Комментарии (14)

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Вы сравните сколько

10 минут назад
Было в СССР бюджетников и сколько сейчас, при меньшей территории. Вывод, развели спиногрызов.
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Шапокляк

13 минут назад
"Не время улыбаться!" ©
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Вообще

16 минут назад
пофигу
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+

18 минут назад
Геннадий, да не одной... :) Там одни родственники...)))
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ЛИПЧАНИН.

30 минут назад
Не хватает дворников. А здесь имеется управление БЕЗДЕЛЬНИКОВ ! Кто мне обьяснит ....чем они заняты ?Где работа с молодёжью ?
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Веселый

30 минут назад
Кто следующий?
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Правдоруб

36 минут назад
Делают видимость работы, попели, плясали, всё для галочки. Пользы нет!!!! Впрочем, как и любой проект, который делает областная администрация, все поверхностное. Но, к жизни сложно применить!!!!!
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Ильич

37 минут назад
Прям красивая какая))
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Ссёлки

47 минут назад
А что она делает,эта организация.Какую политику она ведёт.Что то у нас их не видно.Молодёжь только пиво может пить.Правда не все.
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Ссёлки

47 минут назад
А что она делает,эта организация.Какую политику она ведёт.Что то у нас их не видно.Молодёжь только пиво может пить.Правда не все.
ответить
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