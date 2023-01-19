Общество
сегодня, 17:30
В областном управлении молодежной политики новая начальница
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Предыдущая ушла в декретный отпуск.
В управлении молодежной политики Липецкой области тихо сменилось руководство. С 8 декабря 2022 года это кресло заняла 31-летняя Екатерина Щукина, сообщили в ведомстве. Ранее она возглавляла бюджетное учреждение «Центр молодёжи».
Предыдущая начальница Светлана Карелина ушла в декрет. В первый раз она возглавила управление в 2018 году. Эта структура за четыре года претерпела несколько реорганизаций. В начале 2019 года ее объединили с управлением по делам печати, телерадиовещания и связи, а также с пресс-службой обладминистрации. А в январе 2022 года управление молодежной политики воссоздали вновь — «в целях формирования эффективной структуры исполнительных органов государственной власти Липецкой области».
Фото: vk.com
Предыдущая начальница Светлана Карелина ушла в декрет. В первый раз она возглавила управление в 2018 году. Эта структура за четыре года претерпела несколько реорганизаций. В начале 2019 года ее объединили с управлением по делам печати, телерадиовещания и связи, а также с пресс-службой обладминистрации. А в январе 2022 года управление молодежной политики воссоздали вновь — «в целях формирования эффективной структуры исполнительных органов государственной власти Липецкой области».
Фото: vk.com
14 1592
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