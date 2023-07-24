Общество
сегодня, 17:07
Начальником областного управления молодежной политики вновь стала Светлана Карелина
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В областном управлении молодежной политики произошла рокировка.
На должность руководителя областного управления молодежной политики после декретного отпуска вернулась Светлана Карелина. А возглавлявшая управление с декабря прошлого года Екатерина Щукина вернулась в бюджетное учреждение «Центр молодёжи».
«С Екатериной Щукиной изначально заключался срочный трудовой договор на время декретного отпуска Светланы Карелиной, назначения проводились в соответствии с Трудовым Кодексом РФ», — сообщили GOROD48 в областном управлении молодежной политики.
Светлана Карелина родилась в 1991 году в Липецке. В 2013-м окончила Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Юриспруденция».Трудовую деятельность начала в 2012 году, стажировалась в ООО «Сибур». В 2013–2014 годах работала специалистом 1 категории в Центре энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС (Москва). Затем работала главным специалистом департамента корпоративного управления в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». С мая 2016 года руководила отделом корпоративного развития Группы компаний НП РТС.
Управление молодежной политики она возглавила в 2018 году. А в 2019 году управление как самостоятельную единицу ликвидировали, соединив его с управлением по делам печати, телерадиовещания и связи, а также с пресс-службой обладминистрации. Таким образом появилось управление информационной политики. Но спустя год молодежи вновь вернули управление, которое вновь возглавила Светлана Карелина.
Екатерина Щукина выпускница Российского государственного гуманитарного университета, начинала работу в областном Центре молодежи, вся ее карьера связана с работой с молодежью.
Фото: vk.com
«С Екатериной Щукиной изначально заключался срочный трудовой договор на время декретного отпуска Светланы Карелиной, назначения проводились в соответствии с Трудовым Кодексом РФ», — сообщили GOROD48 в областном управлении молодежной политики.
Светлана Карелина родилась в 1991 году в Липецке. В 2013-м окончила Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Юриспруденция».Трудовую деятельность начала в 2012 году, стажировалась в ООО «Сибур». В 2013–2014 годах работала специалистом 1 категории в Центре энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС (Москва). Затем работала главным специалистом департамента корпоративного управления в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». С мая 2016 года руководила отделом корпоративного развития Группы компаний НП РТС.
Управление молодежной политики она возглавила в 2018 году. А в 2019 году управление как самостоятельную единицу ликвидировали, соединив его с управлением по делам печати, телерадиовещания и связи, а также с пресс-службой обладминистрации. Таким образом появилось управление информационной политики. Но спустя год молодежи вновь вернули управление, которое вновь возглавила Светлана Карелина.
Екатерина Щукина выпускница Российского государственного гуманитарного университета, начинала работу в областном Центре молодежи, вся ее карьера связана с работой с молодежью.
Фото: vk.com
8 637
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