Общество

сегодня, 17:07

Начальником областного управления молодежной политики вновь стала Светлана Карелина

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#Светлана Карелина
Начальником областного управления молодежной политики вновь стала Светлана Карелина

В областном управлении молодежной политики произошла рокировка.

На должность руководителя областного управления молодежной политики после декретного отпуска вернулась Светлана Карелина. А  возглавлявшая управление с декабря прошлого года Екатерина Щукина вернулась в бюджетное учреждение «Центр молодёжи».



«С Екатериной Щукиной изначально заключался срочный трудовой договор на время декретного отпуска Светланы Карелиной, назначения проводились в соответствии с Трудовым Кодексом РФ», — сообщили GOROD48 в областном управлении молодежной политики.

Светлана Карелина родилась в 1991 году в Липецке. В 2013-м окончила Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Юриспруденция».Трудовую деятельность начала в 2012 году, стажировалась в ООО «Сибур». В 2013–2014 годах работала специалистом 1 категории в Центре энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС (Москва). Затем работала главным специалистом департамента корпоративного управления в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». С мая 2016 года руководила отделом корпоративного развития Группы компаний НП РТС.

Управление молодежной политики она возглавила в 2018 году. А в 2019 году управление как самостоятельную единицу ликвидировали, соединив его с управлением по делам печати, телерадиовещания и связи, а также с пресс-службой обладминистрации. Таким образом появилось управление информационной политики. Но спустя год молодежи вновь вернули управление, которое вновь возглавила Светлана Карелина.

Екатерина Щукина выпускница Российского государственного гуманитарного университета, начинала работу в областном Центре молодежи, вся ее карьера связана с работой с молодежью.

Фото: vk.com
8 637
#Светлана Карелина

Комментарии (8)

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Ветеран

9 минут назад
СУПЕР, наверное слаще морковки ничего не ел
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А.

29 минут назад
До кого можно достучаться из руководства? По поводу самокатов. Все хорошо мы за молодежь и сами молодые. Я взрослый парень и хожу оглядываюсь. А сколько полуслепых пенсионеров в которых могут врезаться здоровые лбы, летящие с ветерком по тратуару? Ведь все под Богом ходим.
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777

43 минуты назад
???, поезжай в Европу, и узнаешь всё про некрасивых женщин. Хотя там уже не поймёшь, где женщина, а где мужчина.
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Федор

сегодня, 17:26
???, в одной хорошей песни есть такие строчки: "не КРАСИВЫХ женщин не бывает, бывают лишь мужчины "ТАК СЕБЕ"!"
ответить

465456

сегодня, 17:23
хорошо со,,,
ответить

Интересно

сегодня, 17:22
А как можно родить за 4 месяца ?
ответить

???

сегодня, 17:19
А какие же тогда Некрасивые, если ЭТО - красавица???
ответить

СУПЕР

сегодня, 17:15
ООООООООООООООООчень красивая ДЕВУШКА, просто как минимум украшение администрации Липецкой области.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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