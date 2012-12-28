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«Это не футбол. Я свою команду не узнал», - главный тренер Ромащенко устроил разнос футболистам
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вчера, 20:48
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«Это не футбол. Я свою команду не узнал», - главный тренер Ромащенко устроил разнос футболистам

Пресс-конференция главных тренеров «Металлурга» и «Машука».

Поражения «Металлурга» в Пятигорске мало кто ожидал, а когда липчане открыли счёт в матче, многие уже начали гадать, с каким разгромным счётом завершится игра в пользу «сталеваров». Но итог – 1:2.

После матча главный тренер Максим Ромащенко высказывался довольно жестко. Так, он указал, что его команде не хватило характера, а про игру сказал: «Это не футбол».

К слову, Ромащенко жестил не только на пресс-конференции. Так, за поражение он лишил игроков выходного дня и устроил тренировку вечером в день приезда из Ставрополья после того, как команда на автобусе преодолела около тысячи километров.

Главный тренер хозяев Артур Садиров отметил, что (цитата): «Металлург» - это команда «Золота» (имеется ввиду, что липчане ещё недавно выступали в сильнейшей подгруппе второго дивизиона, прим.). Их уровень реально отличается в лучшую сторону от тех, команд, с которыми мы играли на прошлом отрезке».

Садиров отметил основные факторы своей победы

- Победили за счёт огромного желания, строжайшей дисциплины и тщательного изучения соперника, - сказал наставник гостей.

К слову, «Машук» сейчас находится в непростой ситуации и напоминает раненого зверя. По итогам весеннего турнира в подгруппе «Серебро» команда Пятигорска сумела опередить лишь брянское «Динамо» и теперь обеим этим командам придётся участвовать в стыковых матчах за сохранение прописки в лиге. Им грозит вылет в «подгруппу Б» - по факту третий дивизион, а в противостоянии из двух матчей случится может всё, что угодно. Единственное гарантированное спасение – выход осенью в «Золото», тогда и стуков «Машук» избежит.

- Вы могли заметить, что на протяжении 80 процентов весеннего игрового отрезка мы как раз шли в «четвёрке», дающей право выхода в «Золото», - напомнил тренер. – Но провалили концовку: в последних пяти турах забили всего 1 гол и взяли 1 очко, отсюда и результат. Мы знаем причины того спада, сделали выводы и постараемся больше не повторить ошибок. Нас не нужно рассматривать, как аутсайдеров.

3 августа «Металлург» примет дома ульяновскую «Волгу». Начало матча в 16:00.

Футбол
«Металлург»
Максим Ромащенко
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Ильич
вчера, 22:33
Поддержим Максима Юрьевича и команду (вцелом)...
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На заре
вчера, 23:34
Как там заря?
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Валера
вчера, 22:00
Жаль
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Да ладно
вчера, 21:47
Деньги платят, зарплата идёт. Всем бы такую работу...
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