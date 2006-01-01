Гол лучшего бомбардира не спас «Металлург» в Пятигорске

Наша команда потерпела поражение в первой выездном матче сезона.

Главный тренер Максим Ромащенко вообще не стал искать добра от добра и выпустил точно такой же состав, что и в яркой домашней игре с «Краснодаром-2» (2:2).





Не поменялся и стиль игры «Металлурга» - с акцентом на удержание мяча, доминирование на поле, большое количество атак. По крайней мере, в такой футбол наша команда играла до забитого гола.









На 20-й минуте Артур Арустамян выиграл подбор на подступал к чужой штрафной, скинул мяч Егору Глухову, который отважился на дальний удар. Вратарь Дмитрия Саганович вытащил мяч в дальнем нижнем углу, но на добивание успел Денис Сёмин, который на мхатовской паузе убрал защитника и «расстрелял» ворота – 2:1. Сёмин забил во второй игре подряд и с 2-мя мячами сразу возгласил гонку бомбардиров «Металлурга».









Нашу команду поддерживали с десяток болельщиков, приехавших в Ставрополье на микроавтобусе



До перерыва тревожный звоночек прозвенел у ворот липчан лишь раз: спустя пару минут после гола крепыш Анзор Хутов ускользнул от капитана липчан Александра Крикуненко. Не стал бить сам, а решил вывести партнёра на идеальную позицию, но нашу команду подстраховал Никита Горунков, выбивший мяч.









Хутов в итоге своего добился



А вот на 55-й минуте произошло невероятное: обычно надёжный, как АКМ Крикуненко ошибся во второй раз за матч и прямо в своей штрафной борцовским приёмом буквально швырнул на траву Рамазана Абдурагимова – пенальти. Защитник Астемир Абазов с «точки» переиграл нашего Никиту Яворского – 1:1.









Это был не лучший матч нашего капитана. Через минуту соперник ворвётся в штрафную и Крикуненко его собьёт



Не сказать, что «Машук» играл гениально, напротив тактика гостей сводилась к азам: бей вперёд, игра придёт, но для победы хватило и этого. На 60-й минуте Абазов с правого фланга забросил мяч в штрафную. Где единственным игроком хозяев был Хутов, но тот идеально подставил голову – 2:1.









Хозяева радовались так, словно и сами не ожидали такого исхода



«Металлург» использовал более искушенную тактику: и «стеночки», и забегания, и долгие розыгрыши мяча, но ничего не помогало. А чем ближе становился финальный свисток, тем больше прибавлялось суеты в действиях липецких футболистов и, соответственно – ошибок.











Рядом со стадионом идёт стройка, откуда тоже активно поддерживали местную команду



В итоге «Машук» мог упрочить преимущество. Однажды липчан спасла перекладина, а за 5 минут до конца основного времени два вышедших на замену футболиста «Машука» выбежали на одного Яворского, но горячий Тамаз Топурия решил пробить сам и промазал, проигнорировав форварда Руслана Суанова, который года три назад приезжал на смотрины в «Металлург» и папа которого Руслан Суанов-старший играл в самом знаменитом составе «сталеваров» в 1997 году, когда наша команда чуть не вышла в первую лигу.









Бежать, давить, перемолоть - увы, такая нехитрая тактика помогла хозяевам в этом матче



После 2-х туров в активе липецкой команды всего 1 очко и 6-е место среди 10 команд в турнирной таблице.











Увы, праздник не на нашей улице







Следующий матч Ромащенко и Ко приведут дома 3 августа с «Волгой» из Ульяновска, которую многие относят чуть ли не к главным фаворитам «Серебра». Вот только земляки В.И. Ленина на старте забуксовали – тоже 2 игры и 1 очко. Грядёт битва, начало которой на стадионе «Металлург» в 16:00.





Пятигорск. Стадион «Центральный». 470 зрителей.







Использованы фото пресс-службы ФК "Машук-КМВ"



Матч «Металлурга» в Пятигорске с «Машуком-КМВ» складывался для липецкой команды прекрасно: «сталевары» вели в счёте и в целом контролировали ситуацию на поле. Всё изменилось во втором тайме, когда напор и натиск местной команды позволили ей переломить ход игры и победить – 2:1.Накануне «Металлург» пополнили два новобранца: центральный защитник Павел Ходеев из тульского «Арсенала-2» (18.09.2001 г. 191 см. 80 кг) и способный закрыть многие позиции хавбек Матвей Елизаров из столичной «Родины-М» (03.07.2004, 187 см, 75 кг). Ходеева липчане взяли в аренду до конца января, потом у него заканчивается контракт с «канонирами» и «Металлург» сможет подписать и игроком полноценный контракт, если тот себя проявит, а Елизаров подписал соглашение на год.Впрочем, новички на первую гостевую игру сезона не поехали из-за небольших травм. Как не было в Пятигорске и травмированных Ивана Лапшова, Степана Комара, Ильи Глебова.«Металлург» мог отыграться. На 65-й минуте Арустамян устроил целый танец с чужой штрафной площадке, применил даже «финт Зидана» и поочерёдно посадил на пятые точки двух защитников. Катил мяч Артур наверняка в дальний угол мимо застывшего на двух ногах голкипера, но снаряд предательски пропрыгал в сантиметрах от штанги.В концовке вратарь Саганович получил желтую карточку за затяжку времени, но кого это уже интересовало?!0:1 - Д.Сёмин, 20. 1:1 - Аст. Абазов, 55 (с пенальти). 1:2 - Хутов, 61.30.Саганович. 4.Мачилов (к). 5.А.Саидов. 33.Аст.Абазов (21.Кусков, 78). 3.Хагур. 19.Хизриев. 15.Гусенгаджиев. 70.Торосян. 7.Р.Абдурагимов (9.Суанов, 69). 11.А.Хутов (29.Топурия, 68). 23.Маг.Мусаев (57.Тлехугов, 68).74.Яворский. 5.Крикуненко (к). 27.Коротких (9.Бекоев, 61). 67.Ткачук. 4.Горунков. 8.Дм.Пахомов (23.Кононенко, 42). 10.Арустамян (11.Борисенко, 80). 14.В.Гордиенко. 17.Глухов (87.Рощин, 80). 7.Д.Сёмин. 22.Бушуев (6.Великородный, 61).Хизриев, 8. Саганович, 90+. - Дм.Пахомов, 19. Горунков, 48. Глухов, 79. Кононенко, 81.Э.Привалов (Сочи).А.Захаров (Санкт-Петербург), Д.Джабборов (Курская область).Ю.Куница (Москва).Я.Брегман (Москва).