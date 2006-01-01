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«Это не футбол. Я свою команду не узнал», - главный тренер Ромащенко устроил разнос футболистам
Спорт
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вчера, 20:34
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Гол лучшего бомбардира не спас «Металлург» в Пятигорске
Наша команда потерпела поражение в первой выездном матче сезона.
Накануне «Металлург» пополнили два новобранца: центральный защитник Павел Ходеев из тульского «Арсенала-2» (18.09.2001 г. 191 см. 80 кг) и способный закрыть многие позиции хавбек Матвей Елизаров из столичной «Родины-М» (03.07.2004, 187 см, 75 кг). Ходеева липчане взяли в аренду до конца января, потом у него заканчивается контракт с «канонирами» и «Металлург» сможет подписать и игроком полноценный контракт, если тот себя проявит, а Елизаров подписал соглашение на год.
Впрочем, новички на первую гостевую игру сезона не поехали из-за небольших травм. Как не было в Пятигорске и травмированных Ивана Лапшова, Степана Комара, Ильи Глебова.
Главный тренер Максим Ромащенко вообще не стал искать добра от добра и выпустил точно такой же состав, что и в яркой домашней игре с «Краснодаром-2» (2:2).
Не поменялся и стиль игры «Металлурга» - с акцентом на удержание мяча, доминирование на поле, большое количество атак. По крайней мере, в такой футбол наша команда играла до забитого гола.
На 20-й минуте Артур Арустамян выиграл подбор на подступал к чужой штрафной, скинул мяч Егору Глухову, который отважился на дальний удар. Вратарь Дмитрия Саганович вытащил мяч в дальнем нижнем углу, но на добивание успел Денис Сёмин, который на мхатовской паузе убрал защитника и «расстрелял» ворота – 2:1. Сёмин забил во второй игре подряд и с 2-мя мячами сразу возгласил гонку бомбардиров «Металлурга».
Нашу команду поддерживали с десяток болельщиков, приехавших в Ставрополье на микроавтобусе
До перерыва тревожный звоночек прозвенел у ворот липчан лишь раз: спустя пару минут после гола крепыш Анзор Хутов ускользнул от капитана липчан Александра Крикуненко. Не стал бить сам, а решил вывести партнёра на идеальную позицию, но нашу команду подстраховал Никита Горунков, выбивший мяч.
Хутов в итоге своего добился
А вот на 55-й минуте произошло невероятное: обычно надёжный, как АКМ Крикуненко ошибся во второй раз за матч и прямо в своей штрафной борцовским приёмом буквально швырнул на траву Рамазана Абдурагимова – пенальти. Защитник Астемир Абазов с «точки» переиграл нашего Никиту Яворского – 1:1.
Это был не лучший матч нашего капитана. Через минуту соперник ворвётся в штрафную и Крикуненко его собьёт
Не сказать, что «Машук» играл гениально, напротив тактика гостей сводилась к азам: бей вперёд, игра придёт, но для победы хватило и этого. На 60-й минуте Абазов с правого фланга забросил мяч в штрафную. Где единственным игроком хозяев был Хутов, но тот идеально подставил голову – 2:1.
Хозяева радовались так, словно и сами не ожидали такого исхода
«Металлург» мог отыграться. На 65-й минуте Арустамян устроил целый танец с чужой штрафной площадке, применил даже «финт Зидана» и поочерёдно посадил на пятые точки двух защитников. Катил мяч Артур наверняка в дальний угол мимо застывшего на двух ногах голкипера, но снаряд предательски пропрыгал в сантиметрах от штанги.
«Металлург» использовал более искушенную тактику: и «стеночки», и забегания, и долгие розыгрыши мяча, но ничего не помогало. А чем ближе становился финальный свисток, тем больше прибавлялось суеты в действиях липецких футболистов и, соответственно – ошибок.
Рядом со стадионом идёт стройка, откуда тоже активно поддерживали местную команду
В итоге «Машук» мог упрочить преимущество. Однажды липчан спасла перекладина, а за 5 минут до конца основного времени два вышедших на замену футболиста «Машука» выбежали на одного Яворского, но горячий Тамаз Топурия решил пробить сам и промазал, проигнорировав форварда Руслана Суанова, который года три назад приезжал на смотрины в «Металлург» и папа которого Руслан Суанов-старший играл в самом знаменитом составе «сталеваров» в 1997 году, когда наша команда чуть не вышла в первую лигу.
Бежать, давить, перемолоть - увы, такая нехитрая тактика помогла хозяевам в этом матче
В концовке вратарь Саганович получил желтую карточку за затяжку времени, но кого это уже интересовало?!
После 2-х туров в активе липецкой команды всего 1 очко и 6-е место среди 10 команд в турнирной таблице.
Увы, праздник не на нашей улице
Следующий матч Ромащенко и Ко приведут дома 3 августа с «Волгой» из Ульяновска, которую многие относят чуть ли не к главным фаворитам «Серебра». Вот только земляки В.И. Ленина на старте забуксовали – тоже 2 игры и 1 очко. Грядёт битва, начало которой на стадионе «Металлург» в 16:00.
Голы: 0:1 - Д.Сёмин, 20. 1:1 - Аст. Абазов, 55 (с пенальти). 1:2 - Хутов, 61.
«Машук-КМВ»: 30.Саганович. 4.Мачилов (к). 5.А.Саидов. 33.Аст.Абазов (21.Кусков, 78). 3.Хагур. 19.Хизриев. 15.Гусенгаджиев. 70.Торосян. 7.Р.Абдурагимов (9.Суанов, 69). 11.А.Хутов (29.Топурия, 68). 23.Маг.Мусаев (57.Тлехугов, 68).
«Металлург»: 74.Яворский. 5.Крикуненко (к). 27.Коротких (9.Бекоев, 61). 67.Ткачук. 4.Горунков. 8.Дм.Пахомов (23.Кононенко, 42). 10.Арустамян (11.Борисенко, 80). 14.В.Гордиенко. 17.Глухов (87.Рощин, 80). 7.Д.Сёмин. 22.Бушуев (6.Великородный, 61).
Предупреждения: Хизриев, 8. Саганович, 90+. - Дм.Пахомов, 19. Горунков, 48. Глухов, 79. Кононенко, 81.
Судья Э.Привалов (Сочи). Лайнсмены: А.Захаров (Санкт-Петербург), Д.Джабборов (Курская область). Инспектор Ю.Куница (Москва). Делегат Я.Брегман (Москва).
Пятигорск. Стадион «Центральный». 470 зрителей.
Использованы фото пресс-службы ФК "Машук-КМВ"
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