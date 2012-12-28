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Спорт
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сегодня, 20:58
Ромащенко за первый тайм поставил команде «двойку», за второй – «пятёрку»
Пресс-конференция главных тренеров команд.
- Как бы сказали в школе, за первый тайм – двойка, за второй – пятерка, - заявил наставник «сталеваров» Максим Ромащенко, - Что касается первого тайма, то очевидно сказывалось волнение стартового тура, что нашло отражения в пропущенных мячах. Я сам был в таких ситуациях, поэтому поддержку своих футболистов. Но я им сказал: в первый раз я готов войти в положение, а затем – уже нет. А во втором тайме мы показали игру более чем удовлетворительную. Вы спросите – доволен ли я результатом? Учитывая ту игру, которую мы показали во втором тайме, возможно, и не доволен. Всё таки мы создали достаточно моментов, чтобы завершить матч в свою пользу. Но нужно отметить и «Краснодар-2» - молодую команду. Которая убегала в быстрые контратаки, в которых и мы могли пропустить. Поэтому по большому счёту результат закономерен.
Спросили Ромащенко и о том, будет ли он как-то видоизменять игру на выезде, в частности – в ближайшем матче 27 июля в Пятигорске.
«Краснодар-2» в межсезонье возглавил 35-летний Илья Валиев, до этого работавший в клубной Академии с юношами. Сразу несколько его воспитанников перешли в команду, а один из них – 18-летний атакующий полузащитник Михаил Умников оформил дубль.
По этому фото можно получать, что наставник гостей так хотел победить, что очерчивал во время игры магические круги водой
- У нас сегодня пять человек дебютировали в профессиональном футболе. Мы очень рады за них, – сказал тренер гостей, - Строим новую команду. Хочу сказать общественности, что мы не считаем молодость нашей команды недостатком. Напротив – это преимущество. Молодые голодные до футбола ребята могут навязать свою игру любому сопернику. Сейчас мы решаем две задачи: первая - взросление молодых игроков, их адаптация на профессиональном уровне. Вторая – победы в каждом матче.
К слову, «Металлург» и «Краснодар-2» считаются одними из основных претендентов на выход в подгруппу «Золото» в осенней части наступившего сезона.
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