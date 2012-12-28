Ромащенко за первый тайм поставил команде «двойку», за второй – «пятёрку»

Пресс-конференция главных тренеров команд.

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Спросили Ромащенко и о том, будет ли он как-то видоизменять игру на выезде, в частности – в ближайшем матче 27 июля в Пятигорске.





«Краснодар-2» в межсезонье возглавил 35-летний Илья Валиев, до этого работавший в клубной Академии с юношами. Сразу несколько его воспитанников перешли в команду, а один из них – 18-летний атакующий полузащитник Михаил Умников оформил дубль.











По этому фото можно получать, что наставник гостей так хотел победить, что очерчивал во время игры магические круги водой



- У нас сегодня пять человек дебютировали в профессиональном футболе. Мы очень рады за них, – сказал тренер гостей, - Строим новую команду. Хочу сказать общественности, что мы не считаем молодость нашей команды недостатком. Напротив – это преимущество. Молодые голодные до футбола ребята могут навязать свою игру любому сопернику. Сейчас мы решаем две задачи: первая - взросление молодых игроков, их адаптация на профессиональном уровне. Вторая – победы в каждом матче.







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