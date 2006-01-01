В День города «Металлург» Ромащенко закатил шикарную премьеру на стадионе

Выиграть у «Краснодара-2» не удалось из-за ошибок в обороне, но, пожалуй, много лет болельщики ждали именно такой атакующей команды.

К слову, до этого в 4-х матчах в первой и второй лигах «сталевары» неизменно проигрывали «младобыкам», так что уже есть определённый прогресс. И по игре команда Максима Ромащенко заслуживала победы.









"Я знаю. что я делаю", - с таким настроением Ромащенко продолжает работать в Липецке.











Прощание





Встреча началась с чествования другого ветерана – Алексея Рыбина, который защищал цвета команды ещё в прошлом сезоне, но в 35 лет решил закончить карьеру.

Рыбин знаменит выступлениями в Премьер-Лиге за «Тамбов», а за «Металлург» провёл 175 матчей, забил 5 голов и отличался надёжностью в обороне. Спортивный директор Андрей Овчинников вручил виновнику торжества часы с именной гравировкой и фотоколлаж на память. А в матчевом журнале клуб посвятил Рыбину отдельную страницу с основными вехами карьеры одного их известных воспитанников липецкого футбола.









Овчинников (справа) и Рыбин когда-то играли вместе













Алексей и его семья. Слева жена Юлия Рыбина (Спицина) - волейболистка. Справа брат Сергей Рыбин. тренер хоккейного "Липецка"





Палец Борисенко



Но не всё гладко шло и до игры. На предматчевой разминке получил травму атакующий хавбек Григорий Борисенко, которого, судя по контрольным матчам, Ромащенко наигрывал чуть ли не в качестве ведущего игрока.









«Краснодар-2» в какой-то тепени в этом «брат-близнец» «Металлурга»: тоже обилие новичков, в основном – молодёжи.









На 8-й минуте 18-летний игрок группы атаки Михаил Умников, проводивший первый (!) матч на профессиональном уровне, поймал удачу за хвост. Его дальний удар стал откровением для вратаря липчан Никиты Яворского и гости повели – 1:0.









Денис Сёмин открыл счёт голам нашей команды в сезоне



Правда, отыгрался «Металлург» так же легко, как и пропустил. Уже через три минуты лучшим бомбардир прошлогоднего турнира в «Серебряной» подгруппе Денис Семин (тогда ему хватило 7 мячей) после навеса Гордиенко ударом головой открыл счёт голам в новом турнире.

























Запомните парня - веротяно, это будущая "звезда".



Он справился с ударами Арустамяна (дважды), Дмитрия Пахомова, а Глухов на 59-й минуте бил в упор, но почти двухметровый голкипер успел сложиться и отбил мяч длиннющей ногой.













Мемный судья Артём Смолин из Вологды в первом тайме прозевал откровенную игру рукой и футболиста гостей и пенальти не назначил.



И всё же высшая справедливость восторжествовала: на гол во втором тайме «Металлург» наиграл. На 84-й минуте Арустамян со штрафного выполнил навес в штрафную, где нападающий Дмитрий Бушуев четко подставил голову – 2:2.









Победить не получилось, но главное, что у команды уже видна игра, что не может не радовать. А по стилю «Металлурга» при Ромащенко можно сказать: скучным этот сезона точно не будет.









Подачи Арустамяна своё дело всё же сделали



20 июля. Липецк. Стадион «Металлург». 1 670 зрителей.











Дмитрий Бушуев из "Строгино" отличился в первой же игре за "Металлург"



Первую игру нового сезона на своём поле с «Краснодаром-2» липецкий «Металлург» провёл в ярком атакующем ключе. И если бы не собственные ошибки в обороты и некоторое невезение во втором тайме, «сталевары» вполне могли победить, но в итоге – боевая ничья 2:2.В целом по матчу можно сказать, что оптимизма у липецких болельщиков прибавилось.- Мы уже и забыли, когда «Металлург» играл не от обороны, а с первых до последних минут стремился вперёд. Молодая задорная команда! Борются, думают и создают моменты. Что будет, когда они сыграются? – выразил общее мнение в социальных сетях один из болельщиков.А бывший футболист «Металлурга» Сергей Чернышов высказался ещё конкретнее.Как выяснил GOROD48, речь идёт об ушибе одного из пальцев ноги, лечение не затянется, но в последний момент липчанам пришлось менять в стартовом протоколе Борисенко на Вячеслава Гордиенко (29.11.2003 г.р., 182 см, 72 кг) из омского «Иртыша», который буквально за несколько дней до игры заключил со «сталеварами» контракт на 1 год. И попал с корабля на бал!Вообще из десяти полевых футболистов на поле у «Металлурга» вышли 5 новичков – половина состава.Естественно, на притирку друг к другу им потребуется время.Липчане больше времени проводили на чужом поле, но… вновь пропустили. Причем, Умников оформил «дубль» при попустительстве защитников. «Краснодар-2» попал в перекладину, но когда казалось, что его атака уже выдохлась подхватил мяч то ли вторым, то ли третьим темпом и примерно из района 11-метровой отметки закатил мяч низом в дальний угол – 2:1.Отыграться «Металлург» мог ещё в первом тайме, самый верный момент возник, когда Артур Арустамян закрутил мяч в дальний угол. А Егор Глухов не успел на добивание.А вот после перерыва липчане устроили настоящий штурм ворот соперников. Вероятно, в воротах гостей могли побывать ещё и два, и три мяча, но стеной стоял однозначно лучший игрок матча – 20-летний вратарь Данила Голиков. «Новый Матвей Сафонов» (вратарь «Краснодара», летом заклчивший контрак с «пари Сен-Жермен», прим.) крутился, как белка в колесе, отбивая удары липчан.Стоит отметить. Что в середине тайма был шикарный момент и у южан. Вышедший на замену Дэвид Мудрак вывел на рандеву с голкипером форварда Константина Дорофеева, но здесь уже Яворский разрядил ситуацию броском в ноги.Времени оставалось немного, но даже его хватило «Металлургу» чтобы создать ещё парочку моментов.Через неделю, 27 июля, липчане играют в Пятигорске с «Машуком-КМВ». А 3 августа дома примут ульяновскую «Волгу».1:0 - Умников, 8. 1:1 - Д.Сёмин. 2:1 - Умников. 2:2 - Д.Бушуев.74.Яворский. 5.Крикуненко (к). 27.Коротких. 67.Ткачук. 14.В.Гордиенко (9.Бекоев, 65). 4.Горунков. 8.Д.Пахомов (87.Рощин, 77) 10.Арустамян. 11.Глухов (23. Кононенко, 69). 7.Д.Сёмин (6.Великородный, 77). 22.Д.Бушуев.34.Д.Голиков. 36.Гайворонский (к). 79.Мацола. 54.Кистенёв. 26.Кратков. (45.А.Куликов). 87.Губжоков. (74.Мудрак) 50.Ловцов. 27.Умников. 75.Багринцев. (41.Абдрашитов). 62.Ковалевский(51.Звонарёв, 81). 89.К.Дорофеев (55.Домоцев, 81)Д.Пахомов, 47. Коротких, 90 - Мацола, 42.А.Смолин (Вологда). Лайнсмены А.Захаров,(оба Санкт-Петербург). Резервный Р.Селезнёв (Воронеж). Инспектор В.Дрейман (Воронеж).