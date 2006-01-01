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В День города «Металлург» Ромащенко закатил шикарную премьеру на стадионе
Спорт
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115
54 минуты назад
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В День города «Металлург» Ромащенко закатил шикарную премьеру на стадионе

Выиграть у «Краснодара-2» не удалось из-за ошибок в обороне, но, пожалуй, много лет болельщики ждали именно такой атакующей команды.

Первую игру нового сезона на своём поле с «Краснодаром-2» липецкий «Металлург» провёл в ярком атакующем ключе. И если бы не собственные ошибки в обороты и некоторое невезение во втором тайме, «сталевары» вполне могли победить, но в итоге – боевая ничья 2:2.

К слову, до этого в 4-х матчах в первой и второй лигах «сталевары» неизменно проигрывали «младобыкам», так что уже есть определённый прогресс. И по игре команда Максима Ромащенко заслуживала победы.

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"Я знаю. что я делаю", - с таким настроением Ромащенко продолжает работать в Липецке.

В целом по матчу можно сказать, что оптимизма у липецких болельщиков прибавилось.

- Мы уже и забыли, когда «Металлург» играл не от обороны, а с первых до последних минут стремился вперёд. Молодая задорная команда! Борются, думают и создают моменты. Что будет, когда они сыграются? – выразил общее мнение в социальных сетях один из болельщиков.

А бывший футболист «Металлурга» Сергей Чернышов высказался ещё конкретнее.

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Мнение одного из лидеров «Металлурга» 2010-х.

Прощание

Встреча началась с чествования другого ветерана – Алексея Рыбина, который защищал цвета команды ещё в прошлом сезоне, но в 35 лет решил закончить карьеру.

Рыбин знаменит выступлениями в Премьер-Лиге за «Тамбов», а за «Металлург» провёл 175 матчей, забил 5 голов и отличался надёжностью в обороне. Спортивный директор Андрей Овчинников вручил виновнику торжества часы с именной гравировкой и фотоколлаж на память. А в матчевом журнале клуб посвятил Рыбину отдельную страницу с основными вехами карьеры одного их известных воспитанников липецкого футбола.

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Овчинников (справа) и Рыбин когда-то играли вместе

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Алексей и его семья. Слева жена Юлия Рыбина (Спицина) - волейболистка. Справа брат Сергей Рыбин. тренер хоккейного "Липецка"

Палец Борисенко

Но не всё гладко шло и до игры. На предматчевой разминке получил травму атакующий хавбек Григорий Борисенко, которого, судя по контрольным матчам, Ромащенко наигрывал чуть ли не в качестве ведущего игрока.

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Как выяснил GOROD48, речь идёт об ушибе одного из пальцев ноги, лечение не затянется, но в последний момент липчанам пришлось менять в стартовом протоколе Борисенко на Вячеслава Гордиенко (29.11.2003 г.р., 182 см, 72 кг) из омского «Иртыша», который буквально за несколько дней до игры заключил со «сталеварами» контракт на 1 год. И попал с корабля на бал!

Тревожное начало

Вообще из десяти полевых футболистов на поле у «Металлурга» вышли 5 новичков – половина состава.Естественно, на притирку друг к другу им потребуется время.

«Краснодар-2» в какой-то тепени в этом «брат-близнец» «Металлурга»: тоже обилие новичков, в основном – молодёжи.

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На 8-й минуте 18-летний игрок группы атаки Михаил Умников, проводивший первый (!) матч на профессиональном уровне, поймал удачу за хвост. Его дальний удар стал откровением для вратаря липчан Никиты Яворского и гости повели – 1:0.

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Денис Сёмин открыл счёт голам нашей команды в сезоне

Правда, отыгрался «Металлург» так же легко, как и пропустил. Уже через три минуты лучшим бомбардир прошлогоднего турнира в «Серебряной» подгруппе Денис Семин (тогда ему хватило 7 мячей) после навеса Гордиенко ударом головой открыл счёт голам в новом турнире.

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Оборону чинить

Липчане больше времени проводили на чужом поле, но… вновь пропустили. Причем, Умников оформил «дубль» при попустительстве защитников. «Краснодар-2» попал в перекладину, но когда казалось, что его атака уже выдохлась подхватил мяч то ли вторым, то ли третьим темпом и примерно из района 11-метровой отметки закатил мяч низом в дальний угол – 2:1.

Отыграться «Металлург» мог ещё в первом тайме, самый верный момент возник, когда Артур Арустамян закрутил мяч в дальний угол. А Егор Глухов не успел на добивание.

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Ещё шаг, и Глухов бы переправил мяч в сетку

А вот после перерыва липчане устроили настоящий штурм ворот соперников. Вероятно, в воротах гостей могли побывать ещё и два, и три мяча, но стеной стоял однозначно лучший игрок матча – 20-летний вратарь Данила Голиков. «Новый Матвей Сафонов» (вратарь «Краснодара», летом заклчивший контрак с «пари Сен-Жермен», прим.) крутился, как белка в колесе, отбивая удары липчан.

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Запомните парня - веротяно, это будущая "звезда".

Он справился с ударами Арустамяна (дважды), Дмитрия Пахомова, а Глухов на 59-й минуте бил в упор, но почти двухметровый голкипер успел сложиться и отбил мяч длиннющей ногой.

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Мемный судья Артём Смолин из Вологды в первом тайме прозевал откровенную игру рукой и футболиста гостей и пенальти не назначил.

Стоит отметить. Что в середине тайма был шикарный момент и у южан. Вышедший на замену Дэвид Мудрак вывел на рандеву с голкипером форварда Константина Дорофеева, но здесь уже Яворский разрядил ситуацию броском в ноги.

И всё же высшая справедливость восторжествовала: на гол во втором тайме «Металлург» наиграл. На 84-й минуте Арустамян со штрафного выполнил навес в штрафную, где нападающий Дмитрий Бушуев четко подставил голову – 2:2.

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Времени оставалось немного, но даже его хватило «Металлургу» чтобы создать ещё парочку моментов.

Победить не получилось, но главное, что у команды уже видна игра, что не может не радовать. А по стилю «Металлурга» при Ромащенко можно сказать: скучным этот сезона точно не будет.

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Подачи Арустамяна своё дело всё же сделали

Через неделю, 27 июля, липчане играют в Пятигорске с «Машуком-КМВ». А 3 августа дома примут ульяновскую «Волгу».

«Металлург» – «Краснодар-2» – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 - Умников, 8. 1:1 - Д.Сёмин. 2:1 - Умников. 2:2 - Д.Бушуев.

«Металлург»: 74.Яворский. 5.Крикуненко (к). 27.Коротких. 67.Ткачук. 14.В.Гордиенко (9.Бекоев, 65). 4.Горунков. 8.Д.Пахомов (87.Рощин, 77) 10.Арустамян. 11.Глухов (23. Кононенко, 69). 7.Д.Сёмин (6.Великородный, 77). 22.Д.Бушуев.

«Краснодар-2»: 34.Д.Голиков. 36.Гайворонский (к). 79.Мацола. 54.Кистенёв. 26.Кратков. (45.А.Куликов). 87.Губжоков. (74.Мудрак) 50.Ловцов. 27.Умников. 75.Багринцев. (41.Абдрашитов). 62.Ковалевский(51.Звонарёв, 81). 89.К.Дорофеев (55.Домоцев, 81)

Предупреждения: Д.Пахомов, 47. Коротких, 90 - Мацола, 42.

Судья А.Смолин (Вологда). Лайнсмены А.Захаров, Г.Карпович (оба Санкт-Петербург). Резервный Р.Селезнёв (Воронеж). Инспектор В.Дрейман (Воронеж).

20 июля. Липецк. Стадион «Металлург». 1 670 зрителей.

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Дмитрий Бушуев из "Строгино" отличился в первой же игре за "Металлург"
Футбол
«Металлург»
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Комментарии (1)

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Сергей
6 минут назад
Конечно игра Металлурга изменилась в лучшую сторону, наконец-то в атакующем ключе, а не как раньше при Машнине сплошное болото , стоячий футбол у своих ворот.
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