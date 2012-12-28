Сегодня в Липецке: горожане назвали нежелательные профессии для детей, в списке — блогеры и чиновники
Обгоревшего мальчика из областной детской больницы отправили в специализированную клинику
Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту наезда самокатчика на коляску с ребенком
Начальник областной автоинспекции пообещал, что наехавшего на коляску подростка обязательно найдут
Заместитель министра МЧС России Антон Герасимов пригласил липецких айтишников в федеральную рабочую группу
Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке
Общество
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39 минут назад
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Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке
Сегодня, 19 июня, рано утром в ДТП погибли три человека, мэрия анонсировала запуск новых трамваев, и газовики нагрянули к должникам в коттеджный поселок.
«В четыре часа утра лучше не садиться за руль. Погибших жаль», — написала Лиза.
А накануне вечером во дворе на улице Осканова автомобиль «Лада Гранта» сбил 8-летнего мальчика. Ребенок получил травму, после оказания помощи его отпустили.
И еще неожиданная авария. В селе Ленино 13-летняя девочка каталась с ровесницей на снегоболотоходе и перевернулась. Пассажирку отвезли в больницу.
На одно из совершенно диких ДТП обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал найти самокатчика, который в начале июня врезался в коляску с двухмесячным младенцем.
Поиски нарушителя затянулись, так как самокат был арендован с помощью телефона, принадлежащего третьему лицу. Тем не менее начальник областной автоинспекции Андрей Панасович уже пообещал, что наехавшего на коляску подростка обязательно найдут.
Завтра, 20 июня, липчане смогут прокатиться на новых трамваях по укороченному маршруту № 2. Все готово. И даже установлены новые стеклянные остановки. Они, кстати, выше привычных: прямо из-под козырька можно будет попасть в трамвай.
Новость порадовала читателей GOROD48. Большинство комментариев оказалось положительными.
«Расписание на удивление неплохое, на таком коротыше будет аж шесть вагонов», — порадовалась Ольга.
«Ну если переезды сделали асфальтированными, то через два месяца переезжать будем как через бордюры», — вангует Алексей.
«Ура! Но нужны новые ветки, особенно в отдалённые районы. Трамвай лучший вид массового транспорта», — написал Вася.
«Они и без того красивые, а когда они едут в темноте, особенно необычно смотрятся с красной подсветкой», — рассказал Виталий.
Газовики приехали сегодня в элитный коттеджный поселок и отключили газ в доме одного из должников. Попасть за высокие ворота сотрудникам газовой службы не всегда удается, к тому же абоненты могут вести себя агрессивно. Поэтому газовики приехали с охраной. Сегодня все прошло мирно.
С начала года газовикам задолжали девять тысяч абонентов. После того как неплательщикам разослали предупреждения об отключении газа, закрыли долги более восьми тысяч из них. Однако 873 абонента так и остались должны — все вместе около 19 миллионов рублей. Абсолютный рекорд — 183 тысячи рублей долга.
«Собственник, наверное, работает в библиотеке или дворником. В цивилизованных странах за это давно бы отправили на плантации, а у нас ещё и угрожает собственник. Коммунизм какой-то», — считает парторг.
«Если нет денег, продайте поместье и в однушку, заодно и долг выплатите, стыд и позор, зато работяга, один месяц не заплатит, все, суд и выселение, неправильно это», — добавила 7.
«Ещё бы дивиденды платили. Достояние наше», — написал indesit.
Завтра в Липецке облачно снова жарко: от +28 до +30 градусов.
И обратите внимание, спасатели предупредили о непогоде на ближайшие четыре дня! С сегодняшнего вечера и утра 22 июня на территории Липецкой области возможны кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град.
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