Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке

Сегодня, 19 июня, рано утром в ДТП погибли три человека, мэрия анонсировала запуск новых трамваев, и газовики нагрянули к должникам в коттеджный поселок.