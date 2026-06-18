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сегодня, 13:42
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В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи

А еще для борьбы с «зайцами» призвали использовать искусственный интеллект.

Гнетущая атмосфера была в заде заседаний Липецкого горсовета, где перед членами депутатской комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству отчитывался о работе АО «Липецкпассажиртранс» его новый гендиректор Александр Конаныхин. А ведь свое выступление он закончил словами, что предприятие, являющееся крупнейшим муниципальным перевозчиком, находится в хорошем финансовом положении.

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Дьявол кроется в деталях. И эти детали посыпались одна за одной после вопросов депутатов.

Выяснилось, что из 279 автобусов четырех производителей, которые находятся на балансе перевозчика («ЛиАЗ», «Волгабас», «МАЗ» и «ПАЗ — на Павловских автобусах возят школьников) на ходу лишь 207 машин. К сведению, вся эта техника относительно новая, закупленная в 2017-2022 годах — позже парк АО «ЛПТ» не обновляли. Причина простоя автобусов (до 40 машин ежедневно) — выход из строя узлов и деталей, которым очень сложно найти замену (ранее GOROD48 писал о гнилых кузовах новых автобусов). Как в случае с новой техникой МБУ «Управление благоустройства Липецка», о чем в мае писал GOROD48, в своем большинстве запчасти для автобусов российских производителей — китайские. И стоят ого-го! До полумиллиона рублей, если речь идет, например, о двигателе.

— Недавно мы выиграли суд у Ликинского автозавода, который не менял нам по гарантии коробки передач, и нам заменили девять таких узлов, — сообщил гендиректор.

На предприятии подсчитали, что если на ремонт автобуса нужно более 600 тысяч рублей, его просто разбирают на запчасти.

— Перед выходом на линию мы проверяем автобус по 24 позициям. Если видим хотя бы одну неисправность, на маршрут он не выйдет.

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Александр Конаныхин мечтает о заделе в 25-30 машин, чтобы выводить их на маршруты в случае поломок тех, что на ходу. Но средств на покупку новой техники у перевозчика, закрывающего 70% городских маршрутов, нет.

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С одной стороны, Конаныхина радует изменение к лучшему ситуации с водителями. Если в январе 2025 года их было всего 239, то в декабре — уже 261, а к началу июня этого года — 288. Но качество новобранцев оставляет желать лучшего — на предприятие приходят водители в возрасте 50+. «Нам нужна свежая кровь». С другой стороны, предприятию стало остро не хватать слесарей и других работников службы ремонта из-за перекоса в росте зарплат в сторону водителей. То есть ехать уже есть кому, но не на чем!

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В 2025 году выручка АО «Липецкий пассажирский транспорт» от перевозок составила 600,6 млн рублей (из них 10,4 миллиона — наличными). Общие доходы из всех источников превысили миллиард рублей. Однако из‑за повышения зарплат водителям категории «Д» (которых Конаныхин назвал редким видом специалистов) расходы перевозчика выросли на 57 млн рублей, что привело к чистому убытку предприятия размером в 330,8 миллиона (средняя зарплата водителей, по словам гендиректора, выросла до 115,6 тысячи). При сохранении текущих объемов перевозок прогноз на 2026 год плохой: более полумиллиарда рублей убытков.

Председатель комиссии Борис Понаморев спросил, какие выходы из сложившейся ситуации видит муниципальный перевозчик?

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Один из возможных путей — отказ от автобусов на газе в пользу автобусов с дизельными двигателями. А «газовых» автобусов в «Липецкпассажиртрансе» — 70%. По словам Александра Конаныхина, первые три года эксплуатации машины на метане экономически эффективнее тех, которые работают на солярке. Но потом их эксплуатация становится все более затратной за счет постоянного ТО газобаллонного оборудования. Более того, дизельный двигатель оказался более надежен в эксплуатации.

Другой путь сокращения издержек предложили депутаты Игорь Подзоров и Борис Понаморев: возможного возвращения в муниципальный пассажирский транспорт кондукторов. Оказалось, Александр Конаныхин не знает, сколько безбилетных пассажиров катается на автобусах. По данным других муниципалитетов, в среднем каждый десятый пассажир — «заяц». Неоплаченный проезд — это убыток перевозчика. Бороться с «зайцами» могут как кондукторы, так и камеры видеонаблюдения, которых несколько в каждом автобусе «ЛПТ». Если привлечь искусственный интеллект, то можно будет значительно сократить количество случаев бесплатного проезда.

Эти предложения, кажется, удивили гендиректора муниципального перевозчика. Александр Конаныхин даже заикнулся о том, что не для этого когда-то из городских автобусов исчезли кондукторы, чтобы снова их заводить:

— Водитель не сможет контролировать оплату проезда у средних и задних дверях. Он должен думать о безопасности пассажиров, а не следить за тем, как кто оплачивает проезд.

Также в целях увеличения комфорта пассажиров «Липецкпассажиртрансу» рекомендовали установить терминалы оплаты проезда у средних и задних дверей автобусов. Но если все двери будут работать на вход, не увеличит ли это число безбилетников? Горожане вот уже лет десять как приучены входить в общественный транспорт через переднюю дверь. Что выйдет, если изменить этот порядок?

Но депутаты настойчиво рекомендовали перевозчику и дептрансу мэрии начать такую работу. Взять пару городских маршрутов, сделать их пилотными в этом направлении, а потом сесть и посчитать, что из этого получилось.
транспорт
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Комментарии (33)

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Как гость
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Гость
15 минут назад
Поставьте Каноныхина директором МУП "ЛТС", а зайцев пусть другие считают.
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Сергей
20 минут назад
Не о том думают депутаты. Все мысли о увеличении доходов а про обновление автобусного парка где статьи? Вместо того думать где изыскать средства для обновления автобусного парка, стрельба по воробьям: 2-3 дверь для входа. зайцы, ИИ... Ау, не пора задуматься о настоящем а не заниматься ни кому не нужными мелочами?
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Мистер Знайка
29 минут назад
Не кондукторов возвращайте , а Королёва, он порядок за месяц наведёт ...
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Жесть
19 минут назад
ХА-ХА-ХА-ХА, ваш Королев разворовал все, какой порядок он может навести?????????????????
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Эксперт
32 минуты назад
Мы против автобусов на газе - это в два раза опаснее чем дизельное топливо, пассажир не обязан рисковать собой находясь в автобусе рядом с газом. И нам не нужны кондукторы которые постоянно бегают по салону автобуса создавая дискомфорт за который вообще платить противозаконно особенно если кондуктор орет на пару с пассажиром.
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Хорошо бы
33 минуты назад
найти самого успешного и прибыльного перевозчика и с ним посоветоваться , что делать, чтобы прибыльность повысить.
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липчанин
19 минут назад
сейчас все перевозчики убыточные и вы очень скоро об этом узнаете по снижению количества автобусов
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Кузя
37 минут назад
Если начинают плакать о проблемах общ. транспорта, жди повышения стоимости проезда.... Примета однако.. ;)))
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26-й
17 минут назад
Отстали от жизни, с 1 июня тариф подняли. Видимо, ездите на авто, а здесь своих три копейки вставить надо)))))))))))
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Гость
40 минут назад
Где кондиционеры в автобусах? Как в душегубке постоянно ездишь...
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Эксперт
30 минут назад
Кондиционеры работают в основном на Волгобасах ждите их и будет вам счастье! А на другие автобусы не садитесь они ездят не для вас а для тех кто не любит кондиционеры.
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Водила
47 минут назад
Так кондуктор врядли наловит за месяц столько зайцев , чтобы перекрыть свою зарплату . Часто езжу в автобусе и честно говоря ни разу зайцев не видел . Народ оплачивает проезд . Единственное видел , что дети просят водителя проехать остановку бесплатно.
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Эксперт
29 минут назад
Дети и есть зайцы им лучше дома сидеть и безопаснее и городской бюджет не пострадает.
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Как всегда
49 минут назад
Кондиционеры не работают, автобусы гниют , один хлам.
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Жесть
23 минуты назад
Ходите пешком
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Клиент
53 минуты назад
Парень вытащил загибающийся липецпассажиртранс с самого дна, предприятие 4 года функционирует без обновления парка автобусов, привлек водителей, увеличил выпуск на линию. При нем существенно увеличился общий объем перевозки пассажиров. Пришли водители который было пряником не заманить на предприятие а ему задают вопросы к которым он не имеет даже косвенного отношения о зайцах и пассажиропотоке этими вопросами занимаются совершенно другие структуры.
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Эксперт
27 минут назад
Была бы сейчас у Липецка Уваркина она бы всё исправила.
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