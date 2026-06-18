В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи

А еще для борьбы с «зайцами» призвали использовать искусственный интеллект.

Гнетущая атмосфера была в заде заседаний Липецкого горсовета, где перед членами депутатской комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству отчитывался о работе АО «Липецкпассажиртранс» его новый гендиректор Александр Конаныхин. А ведь свое выступление он закончил словами, что предприятие, являющееся крупнейшим муниципальным перевозчиком, находится в хорошем финансовом положении.Дьявол кроется в деталях. И эти детали посыпались одна за одной после вопросов депутатов.Выяснилось, что из 279 автобусов четырех производителей, которые находятся на балансе перевозчика («ЛиАЗ», «Волгабас», «МАЗ» и «ПАЗ — на Павловских автобусах возят школьников) на ходу лишь 207 машин. К сведению, вся эта техника относительно новая, закупленная в 2017-2022 годах — позже парк АО «ЛПТ» не обновляли. Причина простоя автобусов (до 40 машин ежедневно) — выход из строя узлов и деталей, которым очень сложно найти замену (). Как в случае с новой техникой МБУ «Управление благоустройства Липецка», о чем в мае писал GOROD48, в своем большинстве. И стоят ого-го! До полумиллиона рублей, если речь идет, например, о двигателе.— Недавно мы выиграли суд у Ликинского автозавода,, и нам заменили девять таких узлов, — сообщил гендиректор.На предприятии подсчитали, что если на ремонт автобуса нужно более 600 тысяч рублей, его просто разбирают на запчасти.— Перед выходом на линию мы проверяем автобус по 24 позициям. Если видим хотя бы одну неисправность, на маршрут он не выйдет.Александр Конаныхин мечтает о заделе в 25-30 машин, чтобы выводить их на маршруты в случае поломок тех, что на ходу. Но средств на покупку новой техники у перевозчика, закрывающего 70% городских маршрутов, нет.С одной стороны, Конаныхина радует изменение к лучшему ситуации с водителями. Если в январе 2025 года их было всего 239, то в декабре — уже 261, а к началу июня этого года — 288. Но качество новобранцев оставляет желать лучшего — на предприятие приходят водители в возрасте 50+. «Нам нужна свежая кровь». С другой стороны, предприятию стало остро не хватать слесарей и других работников службы ремонта из-за перекоса в росте зарплат в сторону водителей. То есть ехать уже есть кому, но не на чем!В 2025 году выручка АО «Липецкий пассажирский транспорт» от перевозок составила 600,6 млн рублей (из них 10,4 миллиона — наличными). Общие доходы из всех источников превысили миллиард рублей. Однако из‑за повышения зарплат водителям категории «Д» (которых Конаныхин назвал редким видом специалистов) расходы перевозчика выросли на 57 млн рублей, что привело к чистому убытку предприятия размером в 330,8 миллиона (средняя зарплата водителей, по словам гендиректора, выросла до 115,6 тысячи). При сохранении текущих объемов перевозок прогноз на 2026 год плохой: более полумиллиарда рублей убытков.Председатель комиссии Борис Понаморев спросил, какие выходы из сложившейся ситуации видит муниципальный перевозчик?Один из возможных путей — отказ от автобусов на газе в пользу автобусов с дизельными двигателями. А «газовых» автобусов в «Липецкпассажиртрансе» — 70%. По словам Александра Конаныхина, первые три года эксплуатации машины на метане экономически эффективнее тех, которые работают на солярке. Но потом их эксплуатация становится все более затратной за счет постоянного ТО газобаллонного оборудования. Более того, дизельный двигатель оказался более надежен в эксплуатации.Другой путь сокращения издержек предложили депутаты Игорь Подзоров и Борис Понаморев: возможного возвращения в муниципальный пассажирский транспорт кондукторов. Оказалось, Александр Конаныхин не знает, сколько безбилетных пассажиров катается на автобусах. По данным других муниципалитетов, в среднем каждый десятый пассажир — «заяц». Неоплаченный проезд — это убыток перевозчика. Бороться с «зайцами» могут как кондукторы, так и камеры видеонаблюдения, которых несколько в каждом автобусе «ЛПТ». Если привлечь искусственный интеллект, то можно будет значительно сократить количество случаев бесплатного проезда.Эти предложения, кажется, удивили гендиректора муниципального перевозчика. Александр Конаныхин даже заикнулся о том, что не для этого когда-то из городских автобусов исчезли кондукторы, чтобы снова их заводить:— Водитель не сможет контролировать оплату проезда у средних и задних дверях. Он должен думать о безопасности пассажиров, а не следить за тем, как кто оплачивает проезд.Также в целях увеличения комфорта пассажиров «Липецкпассажиртрансу» рекомендовали установить терминалы оплаты проезда у средних и задних дверей автобусов. Но если все двери будут работать на вход, не увеличит ли это число безбилетников? Горожане вот уже лет десять как приучены входить в общественный транспорт через переднюю дверь. Что выйдет, если изменить этот порядок?Но депутаты настойчиво рекомендовали перевозчику и дептрансу мэрии начать такую работу. Взять пару городских маршрутов, сделать их пилотными в этом направлении, а потом сесть и посчитать, что из этого получилось.