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Происшествия
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вчера, 16:59
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Сотрудница выдачи заказов похитила товаров на 170 000 рублей
Теперь ей придется отработать 200 часов.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 26-летняя ельчанка, которая работала в пункте выдачи заказов, с октября 2025 года по январь 2026 года заказывала понравившиеся ей товары, затем оформляла отказ от них и похищала. Всего набралось более 50 товаров, в том числе золотое колье, мелкие бытовые вещи, предметы одежды и быта, на общую сумму 170 000 рублей.
Свою вину женщина признала и частично возместила причиненный ущерб. С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 200 часов обязательных работ.
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