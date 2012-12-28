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вчера, 16:59
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Сотрудница выдачи заказов похитила товаров на 170 000 рублей

Теперь ей придется отработать 200 часов.

В Ельце вынесли приговор по уголовному делу о краже вещей из пункта выдачи заказов.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 26-летняя ельчанка, которая работала в пункте выдачи заказов, с октября 2025 года по январь 2026 года заказывала понравившиеся ей товары, затем оформляла отказ от них и похищала.  Всего набралось более 50 товаров, в том числе золотое колье, мелкие бытовые вещи, предметы одежды и быта, на общую сумму 170 000 рублей.  

Свою вину женщина признала и частично возместила причиненный ущерб. С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 200 часов обязательных работ.
кража
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
КРУ
вчера, 21:03
Не совсем понятно ка работала схема )))
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Магомед
вчера, 20:02
ПВЗ - сплошное искушение для местных дам.
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