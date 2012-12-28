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Общество
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вчера, 17:50
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Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты
Речь идет почти о двух миллионах рублей.
Руководитель следственного управления дал поручение возбудить уголовное дело в отношении директора коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат»).
«В рамках расследования следствием будет дана правовая оценка действиям руководства предприятия, установлены причины образования задолженности, а также приняты меры по выявлению имущества организации и фигуранта для последующего наложения ареста и погашения задолженности перед работниками в полном объеме. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Липецкой области», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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