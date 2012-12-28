Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Форд Фокус» летел на Циолковского по встречной полосе
Происшествия
«Фольксваген» лёг на крышу в центре Липецка
Происшествия
По запросу липецкой полиции из Мексики депортировали гражданина России
Общество
В Липецкой области врачи спасают руку девочки
Происшествия
Украинские дроны перехватывали над территорией Липецкой области
Происшествия
Пьяная езда и попытка откупиться обошлись водителю «Тойоты Камри» в полмиллиона рублей
Происшествия
В правительстве Липецкой области сообщили о травмировании руки школьницы петардой
Происшествия
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП и сел на 5 лет и 6 месяцев
Происшествия
В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Общество
Всю ночь в Липецкой области действовал красный уровень
Происшествия
Читать все
В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Общество
Высохли фонтаны: летом в Липецке будут работать только те, которые запустили 1 мая
Общество
У Нижнего парка водитель сбил подростка на самокате
Происшествия
Цены на бензин ускорили рост
Общество
Резервов городских кладбищ Липецку хватит еще на два года
Общество
В Липецкой области объявили отбой желтого уровня
Общество
В правительстве Липецкой области сообщили о травмировании руки школьницы петардой
Происшествия
В Липецкой области врачи спасают руку девочки
Происшествия
Палец девочки застрял в цепи качелей
Общество
В Липецкой области отменили красный уровень
Происшествия
Читать все
Общество
794
сегодня, 14:59
9

Цены на бензин ускорили рост

Лишь один из видов топлива подорожал менее чем на один процент, остальные пересекли этот рубеж.

Бензин продолжал дорожать в Липецкой области на прошлой неделе – третью неделю подряд росла цена всех четырех наблюдаемых видов топлива, для трех из них стоимость изменилась более, чем на один процент. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 9 по 15 июня.

Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 1,26% и составила 68,89 рубля за литр (неделей ранее – 68,03 рубля за литр, рост составлял 0,51%). На 1,11% выросла стоимость бензина АИ-92, он подорожал с 64,52 рубля до 65,24 рубля. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 1,38% – его цена составила 71,55 рубля (неделей ранее 70,57 рубля, дешевле почти на один рубль). Меньше всего, на 0,27% увеличилась цена бензина АИ-98 и составила 95,30 рубля против 95,04 рубля за литр неделей ранее. На 1,25% подорожало дизельное топливо – с 76,45 до 77,40 рубля, стоимость также изменилась почти на рубль.

Рост цен составил от 26 до 98 копеек – на прошлой неделе максимальный рост составлял 60 копеек.
бензин
рост цен
2
2
12
1
3

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вероятно
24 минуты назад
есть люди, которые садятся за руль на беду всем. Сколько должен стоить 1 литр бензина, чтобы они не стали этого делать (садиться за руль)?
Ответить
Бабаха
25 минут назад
Такими темпами скоро будем только по праздникам на машине выезжать
Ответить
омсквич
8 минут назад
Значит тогда парковки подорожают
Ответить
гость
35 минут назад
автор ,ты из каких будешь ,92 уже по 73 и ,только пока что на лукойле 65 ,очередной прорыв незаменимого
Ответить
Винни пух
20 минут назад
Заправляйся на нормальных заправках, а не на заправках посредников
Ответить
А если
38 минут назад
1 литр будет стоить 2 евро, то это будет хорошо или плохо и почему?
Ответить
омсквич
43 минуты назад
А в Дубае по 60
Ответить
ГОСТЬ53
55 минут назад
В венесуэле 1,50 за литр.
Ответить
дед
58 минут назад
А что случилось то? Машин меньше не становится.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить