Цены на бензин ускорили рост

Лишь один из видов топлива подорожал менее чем на один процент, остальные пересекли этот рубеж.

Бензин продолжал дорожать в Липецкой области на прошлой неделе – третью неделю подряд росла цена всех четырех наблюдаемых видов топлива, для трех из них стоимость изменилась более, чем на один процент. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 9 по 15 июня.Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 1,26% и составила 68,89 рубля за литр (неделей ранее – 68,03 рубля за литр, рост составлял 0,51%). На 1,11% выросла стоимость бензина АИ-92, он подорожал с 64,52 рубля до 65,24 рубля. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 1,38% – его цена составила 71,55 рубля (неделей ранее 70,57 рубля, дешевле почти на один рубль). Меньше всего, на 0,27% увеличилась цена бензина АИ-98 и составила 95,30 рубля против 95,04 рубля за литр неделей ранее. На 1,25% подорожало дизельное топливо – с 76,45 до 77,40 рубля, стоимость также изменилась почти на рубль.Рост цен составил от 26 до 98 копеек – на прошлой неделе максимальный рост составлял 60 копеек.