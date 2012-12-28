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38 минут назад
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Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту наезда самокатчика на коляску с ребенком

Пока подросток не найден.

«Внимание главы СК России Александра Бастрыкина привлекла публикация в СМИ о травмировании грудного ребенка в Липецке. В июне на пешеходном переходе подросток, передвигаясь на электросамокате, сбил коляску с двухмесячным младенцем. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь», — сообщает пресс-служба СКР.

Напомним, подросток, передвигавшийся на электросамокате, врезался в женщину с коляской на пешеходном переходе через улицу Терешковой и уехал. 

Пока его не нашли, самокат был арендован с помощью телефона принадлежащего третьему лицу.  

электросамокаты
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Комментарии (7)

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Как гость
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Проповедник
19 минут назад
Понять, простить и не заводить ни какого уголовного дела. Надо быть добрее, люди!
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zzloyzz
19 минут назад
Cамокат был арендован с помощью телефона принадлежащего третьему лицу. Третье лицо не в курсе что с его телефона подростки арендуют самокаты?
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Гость
21 минуту назад
А сам не может явиться? С повинной?
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Думаю
21 минуту назад
Казнить нельзя?помиловать.
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Онотоль
21 минуту назад
Эм... почему таким лично занимается глава СК, а не местные органы правопорядка? Какое-то резко нерациональное использование людских ресурсов.
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Леночка
22 минуты назад
Видимо самокатчика прикрывают, очередной сынок начальника или бизнесмена.
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Нн
28 минут назад
Весь город в камерах с распознаванием лиц, а найти не могут? И чужой телефон? Сейчас все с чужих телефонов заказывают? Очень редко, значит и через него выйти на нарушителя можно, просто не надо никому, как всегда
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