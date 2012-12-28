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Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту наезда самокатчика на коляску с ребенком
Обгоревшего мальчика из областной детской больницы отправили в специализированную клинику
Происшествия
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38 минут назад
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Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту наезда самокатчика на коляску с ребенком
Пока подросток не найден.
Напомним, подросток, передвигавшийся на электросамокате, врезался в женщину с коляской на пешеходном переходе через улицу Терешковой и уехал.
Пока его не нашли, самокат был арендован с помощью телефона принадлежащего третьему лицу.
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