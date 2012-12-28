Гроза, град и жара: синоптики передают штормовое предупреждение

Непогода возможно в ближайшие два дня.

С вечера 19 июня до утра 22 июня на территории Липецкой области возможны кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град. При грозах скорость порывов ветра может составить 16-21 м/с. Температура воздуха ночью — 14-19 градусов, днем от +26 до +31. Соответствующее предупреждение сделал областной гидрометцентр.Как добавляют в МЧС, при такой погоде возможны обрывы линий ЛЭП и связи, обрушения слабо укреплённых, ветхих, широкоформатных, рекламных конструкций и повреждения кровли, падение деревьев. Существует риск поражения разрядами атмосферного электричества объектов не оборудованных молниезащитой, вероятны случаи травматизма населения от ударов молнии. Возможны повреждения сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур градом, подтопления, техногенные и природные пожары, аварии на изношенных системах ТЭК и ЖКХ.