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Погода в Липецке
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46 минут назад
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Гроза, град и жара: синоптики передают штормовое предупреждение
Непогода возможно в ближайшие два дня.
Как добавляют в МЧС, при такой погоде возможны обрывы линий ЛЭП и связи, обрушения слабо укреплённых, ветхих, широкоформатных, рекламных конструкций и повреждения кровли, падение деревьев. Существует риск поражения разрядами атмосферного электричества объектов не оборудованных молниезащитой, вероятны случаи травматизма населения от ударов молнии. Возможны повреждения сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур градом, подтопления, техногенные и природные пожары, аварии на изношенных системах ТЭК и ЖКХ.
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