Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Киа» вмялась в «КамАЗ»: погибли все находившиеся в легковушке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: поврежденный беспилотником дом, пропавшая в Сочи и карьера Романа Ченцова
Общество
Завтра в Липецке по новым рельсам поедут новые трамваи — уже с пассажирами
Общество
Газовая служба нагрянула в коттеджный поселок: владельцы особняков не платят
Общество
Первый претендент на кресло губернатора принес документы в облизбирком
Политика
В Липецкую область ненадолго вернется жара
Общество
Городское кладбище спасают от воды несколько организаций
Общество
Собак заварили в подвале жилого дома
Общество
Сегодня в Липецке: горожане назвали нежелательные профессии для детей, в списке — блогеры и чиновники
Общество
8-летний мальчик попал под машину во дворе на «Елецком»
Происшествия
Читать все
Собак заварили в подвале жилого дома
Общество
Завтра в Липецке по новым рельсам поедут новые трамваи — уже с пассажирами
Общество
Газовая служба нагрянула в коттеджный поселок: владельцы особняков не платят
Общество
Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту наезда самокатчика на коляску с ребенком
Происшествия
Начальник областной автоинспекции пообещал, что наехавшего на коляску подростка обязательно найдут
Общество
Обгоревшего мальчика из областной детской больницы отправили в специализированную клинику
Происшествия
Жительницу Липецка укусила гадюка
Происшествия
Гроза, град и жара: синоптики передают штормовое предупреждение
Погода в Липецке
Автомобиль, водонапорная башня и две надворные постройки горели в Липецкой области
Происшествия
С 1 июля бюджетникам Липецкой области на 10% увеличат зарплату
Общество
Читать все
Погода в Липецке
494
46 минут назад
4

Гроза, град и жара: синоптики передают штормовое предупреждение

Непогода возможно в ближайшие два дня.

С вечера 19 июня до утра 22 июня на территории Липецкой области возможны кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град. При грозах скорость порывов ветра может составить 16-21 м/с. Температура воздуха ночью — 14-19 градусов, днем от +26 до +31. Соответствующее предупреждение сделал областной гидрометцентр.

Как добавляют в МЧС, при такой погоде возможны обрывы линий ЛЭП и связи, обрушения слабо укреплённых, ветхих, широкоформатных, рекламных конструкций и повреждения кровли, падение деревьев. Существует риск поражения разрядами атмосферного электричества объектов не оборудованных молниезащитой, вероятны случаи травматизма населения от ударов молнии. Возможны повреждения сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур градом, подтопления, техногенные и природные пожары, аварии на изношенных системах ТЭК и ЖКХ.

гроза
град
штормовое предупреждение
0
0
1
1
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
3 минуты назад
В предыдущих постах писали что власти распорядились о чистке ливневок, так как ранее не были готовы к таким катаклизмам. Получается сейчас все предупреждены, что ж, посмотрим что изменилось)
Ответить
Шх
13 минут назад
Ждём с нетерпением! Надоела эта жара
Ответить
ттт
27 минут назад
сдует нас всех нафиг и градом присыплет, не говорите потом что не предупреждали.
Ответить
Житель
30 минут назад
В предыдущих постах писали что власти распорядились о чистке ливневок, так как ранее не были готовы к таким катаклизмам. Получается сейчас все предупреждены, что ж, посмотрим что изменилось)
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru