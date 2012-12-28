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Происшествия
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33 минуты назад
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В Липецке подросток на электросамокате сбил коляску с двухмесячным ребенком
Самокатчик наехал на коляску на переходе через улицу Терешковой.
На прошлой неделе случилось в Липецке случилось еще два ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов, которым потребовалась медицинская помощь.
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