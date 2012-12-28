В Липецке подросток на электросамокате сбил коляску с двухмесячным ребенком

Самокатчик наехал на коляску на переходе через улицу Терешковой.

Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка начальник городского управления ГО и ЧС Николай Новиков сообщил, что 13 июня на переходе через улицу Терешковой подросток на электросамокате сбил коляску с двухмесячным ребенком, после чего скрылся с места происшествия. По словам Николая Новикова, мать с пострадавшим ребенком отправили в детскую областную больницу.На прошлой неделе случилось в Липецке случилось еще два ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов, которым потребовалась медицинская помощь.