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33 минуты назад
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В Липецке подросток на электросамокате сбил коляску с двухмесячным ребенком

Самокатчик наехал на коляску на переходе через улицу Терешковой.

Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка начальник городского управления ГО и ЧС Николай Новиков сообщил, что 13 июня на переходе через улицу Терешковой подросток на электросамокате сбил коляску с двухмесячным ребенком, после чего скрылся с места происшествия. По словам Николая Новикова, мать с пострадавшим ребенком отправили в детскую областную больницу.

На прошлой неделе случилось в Липецке случилось еще два ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов, которым потребовалась медицинская помощь.
ДТП
дети
электросамокат
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Игорь Михайлович
9 минут назад
Кто может ответить:ПОЧЕМУ ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ НИ КТО НЕ ПРИКРОЕТ?
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ой
17 минут назад
случайно поставил палец вверх, вместо агрессивного смайла. когда это прекратится? достали. в парке нлмк пора бы уже рейд проводить, невозможно гулять, носятся. смотрите камеры и наказывайте. родители малолеткам покупают и дают ехать, а те носятся и подвергают всех опасности!
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Гоги
19 минут назад
Не понимаю почему нельзя запретит ПРОКАТ самокатов!?
Ответить
почему
6 минут назад
нельзя запретить продажу водки, сколько по синьке убивают? уж точно больше, чем самокатчики
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ДЕНЬГИ
10 минут назад
Всему виной только лишь деньги, которые ставят к сожалению выше человеческой безопасности. Пока кому-то это выгодно, от этого не откажутся ни при каких условиях.
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