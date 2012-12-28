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Прокуратура Липецкой области взяла под контроль расследование дела о травмированнии ребенка петардой
Происшествия
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вчера, 16:34
Прокуратура Липецкой области взяла под контроль расследование дела о травмированнии ребенка петардой
Надзорное ведомство проведет развернутую проверку.
По предварительной версии следствия, причиной травмы стало неосторожное обращение ребёнка с петардой, найденной на улице.
Территориальные прокуроры инициировали собственную проверку, в рамках которой предстоит установить все обстоятельства случившегося. Особое внимание будет уделено оценке своевременности и полноты работы органов системы профилактики безнадзорности, а также действиям должностных лиц, ответственных за безопасность детей в муниципалитете.
По окончании разбирательства при обнаружении нарушений закона будут незамедлительно применены соответствующие меры прокурорского реагирования.
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