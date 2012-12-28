Более 5 400 сим-карт и деньги изъяли полицейские у чаплыгинских студентов

Их подозревают в сотрудничестве с телефонными мошенниками. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области и УФСБ России пресекли противоправную деятельность двух 19-летних студентов из Чаплыгина — они подозреваются в регистрации абонентских номеров и аккаунтов для онлайн-аферистов.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, криминальную подработку юноши нашли осенью 2023 года в мессенджере. Они согласились покупать на маркетплейсах неактивированные сим-карты, которые через чат-бот стали регистрировать на третьих лиц. Оформленные таким способом номера телефонов подозреваемые привязывали к аккаунтам в популярных мессенджерах. Данные для доступа к этим профилям приятели передавали нанимателям за вознаграждение, а использованные симки продолжали хранить по месту проживания.«Эти учётные записи использовались телефонными мошенниками для обмана граждан и выманивания их сбережений, а также для совершения других преступлений. В ходе обысков у фигурантов стражи правопорядка обнаружили и изъяли ноутбук, шесть мобильных телефонов и более 5400 сим-карт различных операторов сотовой связи, а также свыше 185 тысяч рублей», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.В отношении подозреваемых следователями СЧ СУ УМВД России по Липецкой области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 274.4 УК РФ — организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации. Им грозит до двух лет лишения свободы. На время расследования им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.