В Липецком горсовете заговорили о возвращении кондукторов в автобусы, электробусы и трамваи
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП и сел на 5 лет и 6 месяцев
Липецкая вечЁрка: пострадавшая девочка, возвращение кондукторов и депортированный из Мексики
Прокуратура Липецкой области взяла под контроль расследование дела о травмированнии ребенка петардой
Происшествия
459
вчера, 21:47
1
Более 5 400 сим-карт и деньги изъяли полицейские у чаплыгинских студентов
Их подозревают в сотрудничестве с телефонными мошенниками. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, криминальную подработку юноши нашли осенью 2023 года в мессенджере. Они согласились покупать на маркетплейсах неактивированные сим-карты, которые через чат-бот стали регистрировать на третьих лиц. Оформленные таким способом номера телефонов подозреваемые привязывали к аккаунтам в популярных мессенджерах. Данные для доступа к этим профилям приятели передавали нанимателям за вознаграждение, а использованные симки продолжали хранить по месту проживания.
«Эти учётные записи использовались телефонными мошенниками для обмана граждан и выманивания их сбережений, а также для совершения других преступлений. В ходе обысков у фигурантов стражи правопорядка обнаружили и изъяли ноутбук, шесть мобильных телефонов и более 5400 сим-карт различных операторов сотовой связи, а также свыше 185 тысяч рублей», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
В отношении подозреваемых следователями СЧ СУ УМВД России по Липецкой области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 274.4 УК РФ — организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации. Им грозит до двух лет лишения свободы. На время расследования им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
22
13
4
2
0
Комментарии (1)